Незапланированная отсрочка: когда можно будет узаконить тюнинг

Новые правила согласования конструктивных изменений в авто, введение которых было запланировано на 1 июля 2019 года, вступят в силу летом 2020 года, сообщает «Коммерсант». Оказалось, что в России недостаточно лабораторий, которые должны проверять отечественный тюнинг на соответствие ГОСТу.

По данным издания, решение об отсрочке введения новых правил согласования тюнинга было принято членами Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Ранее постановлением правительства РФ была введена новая процедура оформления конструктивных изменений автомобилей, согласно которой сначала автолюбителю необходимо подать заявление в ГИБДД о проведении тюнинга, затем выполнить его в автосервисе, после этого обратиться в специализированную лабораторию для проверки проведённых работ и, наконец, при благоприятном исходе событий получить у автоинспекторов документ, подтверждающий согласование.

Оказалось, что в России на сегодняшний день действует всего 17 аккредитованных компаний, способных проводить квалифицированную проверку тюнинга. Ещё 10 только планируют получить разрешение.

Учитывая, что по новым правилам запрещается проводить дистанционное согласование по фотографиям, некоторые водители, например, из Калининграда или Чукотки, чтобы согласовать установку газового оборудования или багажника на крышу авто, будут вынуждены ехать к специалистам за несколько тысяч километров. В ЕЭК утверждают, что за год ситуация изменится, при этом автоэксперты уверены — перенос сроков проблему не решит.