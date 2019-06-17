Входящий в Ростех холдинг «Технодинамика» разработал механизированную автостоянку, которая позволит решить проблему парковок в городах-миллионниках. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, механизированный паркинг СНМ-100 представляет собой стеллаж со встроенными подвижными поддонами. В системе предусмотрено до шести уровней парковки, что позволяет разместить шесть машин вместо одной на аналогичной площади.
Проект представят на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ 2019», которая будет проходить с 8 по 11 июля в Екатеринбурге.
В СНМ-100 поддоны с авто перемещаются по уровням парковки вверх-вниз и вправо-влево, чтобы освободить нужную водителю ячейку (пазловый паркинг). Автостоянку оснастили подъемником П-100, грузоподъемность двухуровневого механизма составляет две тысячи килограммов. Поддоны парковки герметичны, в них не может попасть грязь, капли дождя, химические реагенты или следы нефтепродуктов.
Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что к 2024 году годовой объем жилищного строительства в России достигнет 120 миллионов квадратных метров. Под это жилье потребуется более 1,5 миллиона новых парковочных мест. В Ростехе рассчитывают, что новые паркинги позволят освободить от машин улицы, дворы и парки.
Ранее завкафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ Султан Жанказиев рассказал, что проблемы с поиском парковки начали возникать в Москве с осени 2017 года, когда снова появился «паразитный трафик» (автомобили, которые ездят по центру города, в поисках свободного места). По его мнению, единственный и «самый безболезненный» способ решения проблемы — повышение тарифов в наиболее сложных местах.