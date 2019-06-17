В РФ придумали, как решить проблему парковок

По данным агентства, механизированный паркинг СНМ-100 представляет собой стеллаж со встроенными подвижными поддонами. В системе предусмотрено до шести уровней парковки, что позволяет разместить шесть машин вместо одной на аналогичной площади.

Проект представят на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ 2019», которая будет проходить с 8 по 11 июля в Екатеринбурге.

В СНМ-100 поддоны с авто перемещаются по уровням парковки вверх-вниз и вправо-влево, чтобы освободить нужную водителю ячейку (пазловый паркинг). Автостоянку оснастили подъемником П-100, грузоподъемность двухуровневого механизма составляет две тысячи килограммов. Поддоны парковки герметичны, в них не может попасть грязь, капли дождя, химические реагенты или следы нефтепродуктов.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что к 2024 году годовой объем жилищного строительства в России достигнет 120 миллионов квадратных метров. Под это жилье потребуется более 1,5 миллиона новых парковочных мест. В Ростехе рассчитывают, что новые паркинги позволят освободить от машин улицы, дворы и парки.