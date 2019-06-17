Число угонов машин в Москве сократилось в три раза. Об этом сообщается в микроблоге столичного Центра организации дорожного движения. Там отмечается, что каждый автомобиль, который проезжает по Москве, попадает в поле зрения 14 камер. Их использование для мониторинга дорог помогает изучать транспортные потоки и бороться с кражами машин. При этом в ЦОДД не уточнили, по сравнению с каким периодом было зафиксировано снижение числа угонов. Напомним, по данным компании «АльфаСтрахование», самым угоняемым в Москве автомобилем в 2018 году стал Lexus LX. Второе место заняла Toyota Camry. Замыкает тройку Kia Optima.
Число автоугонов в Москве сократилось втрое
Фото: Авторамблер
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