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Число автоугонов в Москве сократилось втрое 

Авторадио + ещё 1 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Число угонов машин в Москве сократилось в три раза. Об этом сообщается в микроблоге столичного Центра организации дорожного движения. Там отмечается, что каждый автомобиль, который проезжает по Москве, попадает в поле зрения 14 камер. Их использование для мониторинга дорог помогает изучать транспортные потоки и бороться с кражами машин. При этом в ЦОДД не уточнили, по сравнению с каким периодом было зафиксировано снижение числа угонов. Напомним, по данным компании «АльфаСтрахование», самым угоняемым в Москве автомобилем в 2018 году стал Lexus LX. Второе место заняла Toyota Camry. Замыкает тройку Kia Optima.
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Автоновости , Тест-драйвы , Kia , Lexus , Toyota , Toyota Camry , Kia Optima , Lexus LX , Альфастрахование
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