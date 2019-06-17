Власти Москвы заявили о рекордном снижении числа автоугонов

По данным Центра организации дорожного движения, число угонов уменьшалось в три раза.

Как сообщается в Twitter ЦОДД, снижение числа угонов связано с комплексами видеофиксации, которые установлены на улицах города. Ежедневно каждый автомобиль, приезжающий по московским улицам, попадает как минимум на 14 камер.

В ведомстве подчеркнули, что комплексы полезны не только с точки зрения безопасности на дорогах, но и "для понимания транспортных потоков".