По данным Центра организации дорожного движения, число угонов уменьшалось в три раза.
Как сообщается в Twitter ЦОДД, снижение числа угонов связано с комплексами видеофиксации, которые установлены на улицах города. Ежедневно каждый автомобиль, приезжающий по московским улицам, попадает как минимум на 14 камер.
В ведомстве подчеркнули, что комплексы полезны не только с точки зрения безопасности на дорогах, но и "для понимания транспортных потоков".
Как сообщал "Авторамблер", самыми угоняемыми автомобилями в Москве в 2018 году оказались Lexus LX, Toyota Camry, Kia Optima. А, по данным Российского союза автостраховщиков, наименее защищены от угонов Renault Duster, Hyundai Creta и Toyota RAV4.