Почему россияне стали скупать праворульные авто

В России зафиксирован рост спроса на автомобили с правым рулём. Автоэксперты пришли к выводу, что жители страны торопятся пересесть на подержанные японские машины до введения нового ГОСТа, согласно которому праворульные авто придётся переделывать, сообщает Ura.ru.

По данным аналитического агентства «Автостат», с января по май 2019 года в России было приобретено 186 тысяч автомобилей с правым рулём. В аналогичный период в 2018 году объём продаж был на 3,6% меньше, заявляют эксперты.

Вместе с тем с 1 июля 2019 года в стране планировалось введение нового ГОСТа под номером 33670, согласно которому при покупке праворульной машины её новый владелец будет обязан оформить свидетельство о безопасности автомобиля. По данным неназванного источника издания, соответствующий документ будет стоить не менее 50 тысяч рублей.

Президент Коллегии правовой зашиты автовладельцев Виктор Травин пояснил, что, согласно нововведению, чтобы получить разрешение на эксплуатацию, конструкцию автомобиля необходимо будет подвести под госстандарт: руль должен быть расположен с левой стороны, а также отрегулирована оптика (на праворульных авто правая фара светит чуть ниже, чем левая, чтобы не слепить встречный поток). Всё это в будущем ставит выгоду приобретения подержанных японских авто под сомнение.