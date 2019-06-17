Новые правила по легализации тюнинга отложили на год

Уже сегодня любители, допустим, газобаллонного оборудования и внедорожного лифта подвески должны были оформлять внесение изменений в конструкцию автомобилей только через специальные аккредитованные лаборатории. Но окончательное вступление ГОСТа в силу перенесли.

Новый стандарт легализации изменений начнет действовать с 1 июля 2020 года по решению коллегии Евразийской экономической комиссии . ГОСТ 33670, которым должны были руководствоваться специализированные лаборатории при оценке допустимости внесения изменений, будет доработан.

По данным издания "Коммерсант", возражения участников рынка вызвало, в частности, требование предоставлять экспертам автомобиль для осмотра "вживую": согласно ГОСТу, выдача заключений по фотографиям не допускается (тогда как на сегодня этот метод широко практикуется). Между тем, в настоящее время в России соответствующую аккредитацию имеют лишь 17 лабораторий. Соответственно, в некоторых регионах страны для отнюдь не романтического свидания с экспертами автомобилю пришлось бы преодолеть несколько тысяч километров.

Между тем, по мнению источников издания в ГИБДД , дистанционные проверки разрешать не следует, так как автомобили после внесения изменений должны оставаться безопасными для их владельцев и соседей по потоку, а это требует тщательной проверки.

Стоит отметить, что многоступенчатая схема фиксации внесения изменений в конструкцию автомобиля предусматривала неоднократное обращение в лабораторию. На первом этапе эксперты должны были одобрить проект запланированных изменений, а после согласования проекта в ГИБДД проверить уже доработанный автомобиль.