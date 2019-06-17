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Новые правила по легализации тюнинга отложили на год 

Автовести 50 минут назад
Фото: © Авто.Вести.Ru, Роман Тарасенко
Уже сегодня любители, допустим, газобаллонного оборудования и внедорожного лифта подвески должны были оформлять внесение изменений в конструкцию автомобилей только через специальные аккредитованные лаборатории. Но окончательное вступление ГОСТа в силу перенесли.
Новый стандарт легализации изменений начнет действовать с 1 июля 2020 года по решению коллегии Евразийской экономической комиссии. ГОСТ 33670, которым должны были руководствоваться специализированные лаборатории при оценке допустимости внесения изменений, будет доработан.
По данным издания "Коммерсант", возражения участников рынка вызвало, в частности, требование предоставлять экспертам автомобиль для осмотра "вживую": согласно ГОСТу, выдача заключений по фотографиям не допускается (тогда как на сегодня этот метод широко практикуется). Между тем, в настоящее время в России соответствующую аккредитацию имеют лишь 17 лабораторий. Соответственно, в некоторых регионах страны для отнюдь не романтического свидания с экспертами автомобилю пришлось бы преодолеть несколько тысяч километров.
Между тем, по мнению источников издания в ГИБДД, дистанционные проверки разрешать не следует, так как автомобили после внесения изменений должны оставаться безопасными для их владельцев и соседей по потоку, а это требует тщательной проверки.
Стоит отметить, что многоступенчатая схема фиксации внесения изменений в конструкцию автомобиля предусматривала неоднократное обращение в лабораторию. На первом этапе эксперты должны были одобрить проект запланированных изменений, а после согласования проекта в ГИБДД проверить уже доработанный автомобиль.
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Автоновости , ГИБДД , Евразийская экономическая комиссия
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