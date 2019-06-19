Правительство объяснило данные о росте цен производителей на бензин в мае

Предоставленные Росстатом данные о росте цен производителей на бензин на 17,5% в мае 2019 года относятся к оптовому и биржевому сегменту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства России . «Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, т. е. к оптовым ценам, определяемым биржевыми торгами. Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент 17% с 31 декабря 2018. При этом биржевая цена сейчас на 7% ниже цены на 17 июня 2018 года», — сообщили в правительстве. В правительстве также отметили, что в настоящее время происходит восстановление оптовых цен на близкий к экспортной альтернативе уровень. В сообщении отмечается, что биржевая цена топлива в России была на 10,4-19,9 тыс. рублей на тонну ниже экспортной альтернативы, что связано с избыточным предложением бензина на рынке в момент низкого спроса. По информации Минэнерго, с начала года рост цен на моторное топливо соответствует тем параметрам, которые были заключены с нефтяными компаниями в ноябре 2018 года. Розничные цены на моторное топливо с начала года, по данным ЦДУ ТЭК, выросли в среднем на 2,3%. 18 июня Росстат опубликовал статистику «Об индексе цен производителей промышленных товаров в мае 2019 года», в которой, в частности, указывалось, что цены производителей на бензин за прошедший месяц увеличились на 17,5%. 17 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев [поручил] (https://rns.online/energy/Medvedev-poruchil-Kozaku-proverit-informatsiyu-o-roste-tsen-na-benzin—2019-06-17/) вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить и разобраться с сообщениями о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. Вице-премьер сообщил, что проведет встречу с нефтяными компаниями и обсудит этот вопрос. Позднее официальный представитель Козака Илья Джус сообщил RNS, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Минэнерго [проверят] (https://rns.online/energy/FaS-i-Minenergo-proveryat-informatsiyu-o-rezkom-roste-tsen-na-benzin-2019-06-17/) информацию о резком росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. Козак ранее заявлял, что рост цен на топливо в 2019 году не превысит среднегодовую инфляцию, то есть составит 4-4,6% за год. 26 марта текущего года российские нефтяные компании в ходе совещания у Козака согласились продлить до июля 2019 года соглашение с правительством о стабилизации рынка топлива. 5 апреля Козак заявил, что правительство РФ официально продлило соглашение до конца июня 2019 года.