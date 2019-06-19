Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Правительство объяснило данные о росте цен производителей на бензин в мае 

Rambler News Service + ещё 6 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Предоставленные Росстатом данные о росте цен производителей на бензин на 17,5% в мае 2019 года относятся к оптовому и биржевому сегменту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства России. «Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, т. е. к оптовым ценам, определяемым биржевыми торгами. Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент 17% с 31 декабря 2018. При этом биржевая цена сейчас на 7% ниже цены на 17 июня 2018 года», — сообщили в правительстве. В правительстве также отметили, что в настоящее время происходит восстановление оптовых цен на близкий к экспортной альтернативе уровень. В сообщении отмечается, что биржевая цена топлива в России была на 10,4-19,9 тыс. рублей на тонну ниже экспортной альтернативы, что связано с избыточным предложением бензина на рынке в момент низкого спроса. По информации Минэнерго, с начала года рост цен на моторное топливо соответствует тем параметрам, которые были заключены с нефтяными компаниями в ноябре 2018 года. Розничные цены на моторное топливо с начала года, по данным ЦДУ ТЭК, выросли в среднем на 2,3%. 18 июня Росстат опубликовал статистику «Об индексе цен производителей промышленных товаров в мае 2019 года», в которой, в частности, указывалось, что цены производителей на бензин за прошедший месяц увеличились на 17,5%. 17 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев [поручил] (https://rns.online/energy/Medvedev-poruchil-Kozaku-proverit-informatsiyu-o-roste-tsen-na-benzin—2019-06-17/) вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить и разобраться с сообщениями о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. Вице-премьер сообщил, что проведет встречу с нефтяными компаниями и обсудит этот вопрос. Позднее официальный представитель Козака Илья Джус сообщил RNS, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Минэнерго [проверят] (https://rns.online/energy/FaS-i-Minenergo-proveryat-informatsiyu-o-rezkom-roste-tsen-na-benzin-2019-06-17/) информацию о резком росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. Козак ранее заявлял, что рост цен на топливо в 2019 году не превысит среднегодовую инфляцию, то есть составит 4-4,6% за год. 26 марта текущего года российские нефтяные компании в ходе совещания у Козака согласились продлить до июля 2019 года соглашение с правительством о стабилизации рынка топлива. 5 апреля Козак заявил, что правительство РФ официально продлило соглашение до конца июня 2019 года.
Rambler News Service: последние новости
В МВД задумались о ревизии ПДД Скоростной лимит в России могут увеличить 130 км/ч BMW отзывает полмиллиона автомобилей в Европе
Комментарии2
Автоновости , Другое , Дмитрий Медведев , Илья Джус , Дмитрий Козак , Росстат , Правительство РФ , ФАС , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для водителей без ОСАГО придумали жесткое наказание4
Названа причина ДТП на Кубани
Частные камеры на дорогах доживают последние дни3
Мошеннические схемы при автоподставе
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек11
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
00:21
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
01:10
Полицейский разворот на Lada Vesta пошел не по плану
ДТП
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
00:20
Патрульный нежно накинулся на нарушителя ПДД
ПДД
00:10
Взбунтовавшийся светофор перевернул пешехода
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение