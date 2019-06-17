Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю выросли на 4 копейки 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Фото: Авторамблер
Средние розничные цены на бензин Аи-95 на столичных АЗС за неделю, закончившуюся 17 июня, увеличились на 4 копейки и составили 46,65 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации.
Стоимость литра бензина Аи-92 выросла на 3 копейки и составила 42,76 руб. за литр. Цена дизельного топлива не изменилась, составив 45,88 руб. за литр.
Цена бензина Аи-95 на заправках ТНК не изменилась и составила 46,16 руб. за литр, на АЗС «РН-Москва» — сохранилась на уровне 46,27 руб. за литр.
АЗС Shell увеличили цены на бензин Аи-95 на 22 копейки — до 46,52 руб. за литр. Цена на бензин Аи-95 на АЗС «Татнефти» не изменилась и составила 46,13 руб. за литр.
Цена бензина Аи-95 на заправках «Газпром нефти» сохранилась на уровне 46,27 руб. за литр, на заправках «Лукойла» — сохранилась на уровне 47,87 руб. за литр.
Ранее Счетная палата РФ в своем заключении на проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов указала, что повышение акцизов на бензин и дизельное топливо в России с 1 января 2019 года может привести к резкому росту розничных цен на топливо.
Акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года повысились до 11,892 тыс. руб. и 8,258 тыс. руб. за тонну соответственно. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Минэнерго и Минфин заявляли, что не ожидают резкого роста цен на бензин после увеличения акцизов.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак ранее заявлял, что рост цен на топливо в 2019 году не превысит среднегодовую инфляцию, то есть составит 4-4,6% за год.
26 марта текущего года российские нефтяные компании в ходе совещания у Козака согласились продлить до июля 2019 года соглашение с правительством о стабилизации рынка топлива. 5 апреля Козак заявил, что правительство РФ официально продлило соглашение до конца июня 2019 года.
Rambler News Service: последние новости
Скоростной лимит в России могут увеличить 130 км/ч На Крымском мосту соединили рельсы на первом ж/д пути Производитель автомобилей Aurus сменил гендиректора
Комментарии2
Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Дмитрий Козак , Татнефть , Тюменская нефтяная компания , Shell , Счетная палата , Газпромнефть , Правительство РФ , ФАС , Лукойл , Минэнерго , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что не стоит говорить сотруднику ГИБДД3
Красота на железных конях11
Как не надо делать «полицейский разворот»
Легализацию тюнинга отложили на год
В Москве заявили о рекордном снижении числа автоугонов
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
01:10
Полицейский разворот на Lada Vesta пошел не по плану
ДТП
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
00:20
Патрульный нежно накинулся на нарушителя ПДД
ПДД
00:10
Взбунтовавшийся светофор перевернул пешехода
Автоновости
00:25
Спасение ребенка из-под колес попало на видео
ДТП
00:58
Таран колонны МЧС попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение