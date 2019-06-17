Цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю выросли на 4 копейки

Средние розничные цены на бензин Аи-95 на столичных АЗС за неделю, закончившуюся 17 июня, увеличились на 4 копейки и составили 46,65 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации.

Стоимость литра бензина Аи-92 выросла на 3 копейки и составила 42,76 руб. за литр. Цена дизельного топлива не изменилась, составив 45,88 руб. за литр.

Цена бензина Аи-95 на заправках ТНК не изменилась и составила 46,16 руб. за литр, на АЗС «РН-Москва» — сохранилась на уровне 46,27 руб. за литр.

АЗС Shell увеличили цены на бензин Аи-95 на 22 копейки — до 46,52 руб. за литр. Цена на бензин Аи-95 на АЗС «Татнефти» не изменилась и составила 46,13 руб. за литр.

Цена бензина Аи-95 на заправках «Газпром нефти» сохранилась на уровне 46,27 руб. за литр, на заправках «Лукойла» — сохранилась на уровне 47,87 руб. за литр.

Ранее Счетная палата РФ в своем заключении на проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов указала, что повышение акцизов на бензин и дизельное топливо в России с 1 января 2019 года может привести к резкому росту розничных цен на топливо.

Акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года повысились до 11,892 тыс. руб. и 8,258 тыс. руб. за тонну соответственно. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Минэнерго Минфин заявляли, что не ожидают резкого роста цен на бензин после увеличения акцизов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак ранее заявлял, что рост цен на топливо в 2019 году не превысит среднегодовую инфляцию, то есть составит 4-4,6% за год.