ГИБДД признала незаконной 40-километровую сплошную на трассе под Воронежем

Непрерывная сплошная 40-километровая разметка на трассе между Воронежем и Нововоронежем не была согласована с ГИБДД . Об этом сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Куликова. По ее словам, разметка была сделана по распоряжению департамента дорожной деятельности Воронежской области.

«В настоящее время сотрудниками управления ГИБДД проводится анализ принятого решения», — рассказала Куликова. Она отметила, что за последние пять лет на данном участке дороги было зарегистрировано 137 ДТП, в которых 45 человек погибли и 228 человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее пользователи соцсетей пожаловались на то, что нанесенная на прошлой неделе разметка длиной почти 40 километров стала причиной больших пробок. В частности, члены группы «Типичный Воронеж» во «ВКонтакте» пишут, что автомобили все равно обгоняют друг друга, но только по обочине. Пользователи уверены, что этот факт не добавляет трассе безопасности. Другие отмечают, что благодаря разметке снизится число ДТП на участке дороги, который среди автомобилистов считается опасным.