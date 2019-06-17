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Мечта гаишника: в России появилась дорога с 40-километровой «сплошной» 

Авторамблер 5 часов назад
Фото: Авторамблер
Почти 40-километровая сплошная линия на дороге стала кошмаром наяву для автомобилистов, проезжающих по трассе "Воронеж — Нововоронеж".
Дорожники нарисовали сплошную прямую с "островком безопасности" на протяжении 39 километров. Автомобилисты жалуются, что они не имеют возможности перестроиться, чтобы обогнать грузовики и медленных водителей, так как на дороге всего две полосы.
По словам пользователей соцсетей, на трассе все равно обгоняют — по обочине.
В то же время целью нанесения разметки в областном ГИБДД назвали "исключение возникновения ДТП" на проблемном участке, сообщили "Вести Воронеж". За последние 5 лет здесь произошло 137 аварий с 45 погибшими. Отмечается, что большинство происшествий связаны с выездом на встречную полосу — не помогают ни видеофиксаторы, ни дополнительные экипажи ДПС.
При этом в ГИБДД добавили, что не согласовывали нанесение 39-километровой "сплошной". Спорное решение, принятое региональным департаментом дорожной деятельности, будет проверено Госавтоинспекцией в ближайшее время.
Ранее автомобилистов возмутила стоимость проезда на автодороге Ижевск-Сарапул— Камбарка в Удмуртии. Как следует из чека, опубликованного одним из водителей, поездка по участку трассы протяженностью всего несколько километров обойдется в 1,05 тыс. рублей.
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Автоновости , ГИБДД
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