Мечта гаишника: в России появилась дорога с 40-километровой «сплошной»

Почти 40-километровая сплошная линия на дороге стала кошмаром наяву для автомобилистов, проезжающих по трассе "Воронеж — Нововоронеж".

Дорожники нарисовали сплошную прямую с "островком безопасности" на протяжении 39 километров. Автомобилисты жалуются, что они не имеют возможности перестроиться, чтобы обогнать грузовики и медленных водителей, так как на дороге всего две полосы.

По словам пользователей соцсетей, на трассе все равно обгоняют — по обочине.

В то же время целью нанесения разметки в областном ГИБДД назвали "исключение возникновения ДТП" на проблемном участке, сообщили "Вести Воронеж". За последние 5 лет здесь произошло 137 аварий с 45 погибшими. Отмечается, что большинство происшествий связаны с выездом на встречную полосу — не помогают ни видеофиксаторы, ни дополнительные экипажи ДПС.

При этом в ГИБДД добавили, что не согласовывали нанесение 39-километровой "сплошной". Спорное решение, принятое региональным департаментом дорожной деятельности, будет проверено Госавтоинспекцией в ближайшее время.

Ранее автомобилистов возмутила стоимость проезда на автодороге Ижевск-Сарапул— Камбарка в Удмуртии. Как следует из чека, опубликованного одним из водителей, поездка по участку трассы протяженностью всего несколько километров обойдется в 1,05 тыс. рублей.