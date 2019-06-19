Для водителей без ОСАГО придумали жесткое наказание

Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание за повторную езду без ОСАГО: нарушителей предлагают штрафовать на пять тысяч рублей или лишать прав. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Автором инициативы выступил парламент Кабардино-Балкарии.

В пояснительной записке к документу сказано, что в 2017 году количество штрафов за езду без ОСАГО выросло на 40 процентов по сравнению с 2016-м. Депутаты сослались на данные Российского союза автостраховщиков за 2017 год, согласно которым около трех миллионов автомобилистов ездят без ОСАГО.

Авторы документа связали рост числа водителей без ОСАГО с «относительно низкой суммой штрафа» по части 2 статьи 12.37 административного кодекса РФ (800 рублей или 400 рублей при оплате штрафа в течение первых 20 дней). Депутаты подчеркнули, что штраф этот небольшой по сравнению со стоимостью полиса. Сам тип наказания — штраф — они назвали «относительно мягким».

Авторы документа заявили, что езда без ОСАГО приводит к росту числа ДТП, в которых потерпевший страдает из-за виновника без полиса. По их мнению, увеличение штрафа до пяти тысяч рублей и лишение прав на срок от четырех до шести месяцев позволят решить эту проблему.

В прошлом году сообщалось о планах московских властей запустить экспериментальный проект по поверке полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер. Сначала нарушителям будут присылать предупреждения, но в перспективе водителей, которых камера поймала без ОСАГО, планируют штрафовать на 800 рублей столько раз, сколько машина без полиса проедет под камерами.