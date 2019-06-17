Не выходя из машины: На АЗС BP внедрили новый способ оплаты

Клиенты автозаправок British Petroleum в Москве и Московской области получили возможность оплачивать топливо через мобильное приложение не выходя из автомобиля. Новый сервис анонсирован сегодня компанией «Роснефть» , владеющей сетью АЗС BP, и « Московским кредитным банком ».

Как уточнили в МКБ, мобильное приложение «Мир Привилегий» на платформах iOS и Android будет доступно не только клиентам «Московского кредитного банка», но и любых других российских банков.

Для регистрации пользователю нужно будет ввести реквизиты банковской карты, которой он будет оплачивать топливо. Для оплаты топлива достаточно открыть мобильное приложение и отсканировать QR-код, расположенный на топливно-раздаточной колонке (ТРК) (QR-код содержит информацию о номере МАЗК и номере ТРК). Весь процесс оплаты займет всего несколько секунд. Кроме того, при совершении оплаты через мобильное приложение участники программы лояльности «BP Club» смогут накапливать баллы.

Процесс заправки через мобильное приложение выглядит следующим образом:

1. Клиент заезжает на МАЗК под брендом «BP», называет заправщику вид топлива, необходимый объем топлива или сумму заправки. Информирует заправщика о том, что оплата будет производиться через мобильное приложение.

2. Во время заправки или после ее завершения клиент открывает мобильное приложение, сканирует QR-код, расположенный на ТРК. QR-код считывается через стекло автомобиля.

3. После завершения заправки в приложении появится транзакция, после чего пользователю необходимо нажать кнопку оплатить и подтвердить оплату банковской картой.

4. После того как будет проведена оплата, на смартфон будет доставлено сообщение SMS или Viber со ссылкой на фискальный чек.

5. В приложении будет показан экран оплачено, в случае участия в программе лояльности, на экране отразится информация о количестве начисленных баллов по программе лояльности BP CLUB.

6. Далее необходимо открыть ссылку на фискальный чек и показать его заправщику.

Отметим, что в Московском регионе воспользоваться сервисом можно на 96 заправочных станциях, всего же в розничную сеть BP входит 123 АЗС по всей России. С 2013 года «Роснефть» является владельцем и управляющим автозаправок под этой торговой маркой на территории нашей страны.