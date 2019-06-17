Объявлены цены на все версии кросс-купе Renault Arkana — включая бюджетные

Российский офис Renault обнародовал стоимость новейшего вседорожника Renault Arkana в базовых модификациях. Если ранее кросс-купе можно было заказать только за 1 420 000 рублей в стартовой комплектации, то базовая цена новинки не перешла психологической границы в миллион!

Как и было обещано ранее, самые доступные "Арканы" будут комплектоваться 114-сильным атмосферником объемом 1,6 л в паре с 5-ступенчатой механической КПП и приводом на переднюю ось. В комплектации Life такой кроссовер обойдется в 999 000 рублей.

Есть у базовой "Арканы" и полноприводная версия. Правда, комплектация у нее уже побогаче (именуется она Drive), а 5-ступенчатая коробка уступает свое место 6-ступенчатой. Соответственно, растет и цена: полноприводную Renault Arkana со 114-сильным мотором не получится приобрести меньше, чем за 1 169 990 рублей. Упоминается в официальном сообщении и связка атмосферного мотора с бесступенчатым вариатором, но, судя по всему, такие кросс-купе будут продаваться только с приводом на переднюю ось по цене как минимум 1 049 990 рублей.

Наконец, объявлена и начальная стоимость кросс-купе с турбированным 150-сильным мотором и вариатором: за переднеприводный вседорожник нужно будет отдать как минимум 1 229 990 рублей.

Известно, что уже в базовую комплектацию "Арканы" будут включены светодиодные фары, 17-дюймовые колесные диски, аудиосистема Radio Connect, передние и задние электростеклоподъемники, кондиционер и тому подобное. Для кроссовера предложат семь цветов кузова, включая красный Red Fusion для 150-сильных модификаций и специально созданный для Arkana коричнево-зеленый Tenakuru.

Renault Arkana производится на заводе компании в Москве. Заказы на все варианты кроссовера дилеры марки уже принимают, но "живые" машины появятся в шоу-румах не ранее середины лета — то есть, примерно через месяц.