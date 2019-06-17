Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлены цены на все версии кросс-купе Renault Arkana — включая бюджетные 

Автовести 4 часа назад
Фото: © Renault
Российский офис Renault обнародовал стоимость новейшего вседорожника Renault Arkana в базовых модификациях. Если ранее кросс-купе можно было заказать только за 1 420 000 рублей в стартовой комплектации, то базовая цена новинки не перешла психологической границы в миллион!
Как и было обещано ранее, самые доступные "Арканы" будут комплектоваться 114-сильным атмосферником объемом 1,6 л в паре с 5-ступенчатой механической КПП и приводом на переднюю ось. В комплектации Life такой кроссовер обойдется в 999 000 рублей.
Есть у базовой "Арканы" и полноприводная версия. Правда, комплектация у нее уже побогаче (именуется она Drive), а 5-ступенчатая коробка уступает свое место 6-ступенчатой. Соответственно, растет и цена: полноприводную Renault Arkana со 114-сильным мотором не получится приобрести меньше, чем за 1 169 990 рублей. Упоминается в официальном сообщении и связка атмосферного мотора с бесступенчатым вариатором, но, судя по всему, такие кросс-купе будут продаваться только с приводом на переднюю ось по цене как минимум 1 049 990 рублей.
Наконец, объявлена и начальная стоимость кросс-купе с турбированным 150-сильным мотором и вариатором: за переднеприводный вседорожник нужно будет отдать как минимум 1 229 990 рублей.
Известно, что уже в базовую комплектацию "Арканы" будут включены светодиодные фары, 17-дюймовые колесные диски, аудиосистема Radio Connect, передние и задние электростеклоподъемники, кондиционер и тому подобное. Для кроссовера предложат семь цветов кузова, включая красный Red Fusion для 150-сильных модификаций и специально созданный для Arkana коричнево-зеленый Tenakuru.
Renault Arkana производится на заводе компании в Москве. Заказы на все варианты кроссовера дилеры марки уже принимают, но "живые" машины появятся в шоу-румах не ранее середины лета — то есть, примерно через месяц.
Автовести: последние новости
Новые правила по легализации тюнинга отложили на год Стартовала сборка кроссовера Aston Martin DBX Снижение "нештрафуемого порога" до 10 км/ч отложено в долгий ящик
Комментарии
Автоновости , Renault
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Toyota хочет собственный гиперкар за миллион
Путин одобрил ужесточение наказания за «пьяные» аварии
Что не стоит говорить сотруднику ГИБДД5
В России появилась дорога-мечта гаишника3
Виноват в любом случае: штраф за пропуск пешехода
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
01:10
Полицейский разворот на Lada Vesta пошел не по плану
ДТП
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
00:20
Патрульный нежно накинулся на нарушителя ПДД
ПДД
00:10
Взбунтовавшийся светофор перевернул пешехода
Автоновости
00:25
Спасение ребенка из-под колес попало на видео
ДТП
00:58
Таран колонны МЧС попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение