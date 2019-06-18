General Motors может возродить производство внедорожников под брендом Hummer, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей американского концерна.
GM рассматривает несколько вариантов возрождения легендарных внедорожников, но пока не остановился ни на одном из них. Известно, что концерн, как и весь мировой автопром, собирается взять курс на экологичные автомобили.
Пока неясно, войдет ли Hummer в линейку электрических пикапов General Motors. Возможно, первыми увидят свет Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade, GMC Sierra и Yukon с экологичными силовыми установками, поделился с журналистами президент GM Марк Ройс.
Автомобили Hummer производились с 1992 по 2010 год после того, как AM General продал права на производство армейского внедорожника M988 Humvee концерну General Motors. С тех пор свет увидели три гражданские модели Hummer, созданные на базе Humvee, — H1, H2 и H3.