Внедорожник Hummer может вернуться в виде электрокара

General Motors может возродить производство внедорожников под брендом Hummer , сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей американского концерна.

GM рассматривает несколько вариантов возрождения легендарных внедорожников, но пока не остановился ни на одном из них. Известно, что концерн, как и весь мировой автопром, собирается взять курс на экологичные автомобили.

Пока неясно, войдет ли Hummer в линейку электрических пикапов General Motors. Возможно, первыми увидят свет Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade GMC Sierra и Yukon с экологичными силовыми установками, поделился с журналистами президент GM Марк Ройс.

Автомобили Hummer производились с 1992 по 2010 год после того, как AM General продал права на производство армейского внедорожника M988 Humvee концерну General Motors. С тех пор свет увидели три гражданские модели Hummer, созданные на базе Humvee, — H1, H2 и H3.