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Land Rover нашел в России Discovery с пробегом 1 000 000 километров 

Motor.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Land Rover показала 29-летний внедорожник Discovery с пробегом 1 000 153 километра. Он стал частью проекта «Несокрушимые», в рамках которого владельцы машин марки, проехавших свыше 500 тысяч километров, будут рассказывать о своих автомобилях.
«Диско» принадлежит председателю национального оргкомитета Camel Trophy и коллекционеру британских исторических автомобилей Сергею Трофименко. За руль внедорожника он сел в 1990-м — тогда Discovery был доставлен на Байкал для участия в первом на территории СССР соревнования Camel Trophy. После этого Трофименко выкупил машину у производителя, оставив ее для личного использования.
Внедорожник много путешествовал по России: он побывал не только на Байкале, но еще и участвовал в пробеге к Тюмени и Салехарду, а также несколько раз ездил на Кавказ. Кроме того, машину многократно задействовали в национальных отборах Camel Trophy и многочисленных роуд-шоу.
«Диско» находится в хорошем техническом состоянии: все агрегаты работают, а обслуживанием автомобиля владелец занимается самостоятельно. Сейчас Трофименко проводит реставрацию салона.
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Автоновости , Тест-драйвы , Rover , Land Rover
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