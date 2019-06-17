Volkswagen определился со сроками выхода нового Golf

Поставки Volkswagen Golf восьмого поколения начнутся в конце 2019 года. Пока же компания готовится к запуску серийного производства модели.

О том, что клиентам придется ждать новый «Гольф» еще полгода, заявил генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс на внутреннем собрании компании.

В основе следующего Golf лежит модульная архитектура MQB, а в гамму двигателей, по предварительным данным, войдут трех— и четырехцилиндровые моторы объемом от 1,0 и 2,0 литра. Они сочетаются с механической шестиступенчатой коробкой передач либо с семиступенчатым преселективным «роботом».

В самой компании новинку называют «техническим прорывом» из-за обилия электронных систем. Это во многом и стало причиной нескольких переносов запуска Golf — автопроизводителю потребовалось дополнительное время, чтобы отладить системы пассивной безопасности, так как эта технология требует в 10 раз больше кода, чем многие современные смартфоны.

Ранее Volkswagen рассекретил салон восьмого «Гольфа», в котором практически отсутствуют физические кнопки. Оформление передней панели напоминает последний «Тигуан»: цифровая приборная панель визуально объединена с экраном мультимедийной системы.

Экстерьер перестал был секретом после того, как шпионы сфотографировали хэтчбек без камуфляжа во время дорожных испытаний. Оказалось, что изменения в дизайне носят скорее эволюционный нежели революционный характер: Golf сохранил прежние пропорции, а модернизация затронула лишь оптику и радиаторную решетку.