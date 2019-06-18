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Renault разработала новый компактный кроссовер 

Автостат + ещё 3 2 часа назад
Фото: Автостат
Компания Renault анонсировала новый компактный кроссовер Triber для индийского рынка. Продажи новинки в Индии начнутся вскоре после премьеры, которая состоится 19 июня, цены пока не объявлены, пишет портал Wroom.ru.
Автомобиль создан на модернизированной платформе CMF-A маленького хэтчбека Kwid, который продается в Индии, ЮАР и странах Южной Америки.
Паркетник создан с учетом требований местного рынка: длина 4 метра (более крупные машины по индийским законам облагаются повышенным налогом) и семь мест в салоне.
Уже известно, что первое время Renault Triber будет оснащаться трtхцилиндровым бензиновым мотором объемом 1 литр от «Квида» и 5-ступенчатой «механикой».
На хэтчбеке этот силовой агрегат развивает 68 л.с., но для кроссовера двигатель форсируют. Позднее в гамме появятся варианты с 1,0-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач. Полного привода у новинки не будет.
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Автоновости , Бортжурнал , Renault
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