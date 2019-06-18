Porsche вернула спорткарам Boxster и Cayman атмосферную «шестерку»

Компания Porsche представила экстремальные версии 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4. Их оснастили безнаддувным оппозитным мотором, в то время как для базовых моделей доступна только «турбочетверка».

Оппозитный атмосферный двигатель объемом 4 литра выдает 420 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента и сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач. С таким силовым агрегатом 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 разгоняются от 0 до 100 километров в час за 4,4 секунды, причем максимальная скорость Boxster Spyder составляет 301 километра в час против 304 километров в час у Cayman GT4.

Инженерам Porsche пришлось пожертвовать весом спорткаров ради соответствия экостандартам и существенно доработать выпускаю систему. А для того, чтобы оснастить автомобили системой start/stop, был увеличен объем стартера и батареи. В сумме это дало прибавку к массе на уровне 30 килограммов.

По сравнению с предшественником у Cayman GT4 на 50% выросла прижимная сила, что дало ему фору в 10 секунд на Северной петле. Такого результата удалось добиться за счет модернизированного диффузора и антикрыла. 718 Boxster Spyder в свою очередь получил активный задний спойлер, который автоматически выдвигается на скорости свыше 120 км/ч. В числе других отличий от моделей предыдущего поколения, которые сказались на ходовых характеристиках спорткаров — заниженная на 30 мм подвеска и активные амортизаторы.

В списке доступного оснащения указаны спортивные кресла облегченной конструкции и карбон-керамические тормоза. За доплату можно установить пакет Clubsport, включающий гоночные «ковши» с многоточечными ремнями и каркас безопасности.

Обе новинки уже доступны для заказа в США, цены стартуют от 96 300 долларов (около 6,2 млн рублей) за Spyder и от 99 200 долларов (6,3 млн рублей) за Cayman GT4. Первые поставки ожидаются весной 2020 года.