«Лады» подорожают через две недели

По их словам, с 1 июля «АвтоВАЗ» увеличит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд «Лада».

Сейчас легковые «Лады» стоят 0,434-1 миллион рублей. С июля они станут дороже в среднем на 1%. Степень роста цен будет отличаться в зависимости от модели, однако не превысит 2-4%.

Собеседники «Ведомостей» связали решение «АвтоВАЗа» повысить цены на свою продукцию с инфляцией. В самой компании отказались комментировать ситуацию.

Инфляцию в мае Росстат оценивал в 5,1% при целевом показателе 4%. Тем не менее годовая инфляция замедлилась, что позволило совету директоров Центрального банка России снизить ключевую ставку в середине июня на 0,25% — до 7,5%.

В соответствующем заявлении регулятор отметил снижение краткосрочных прoинфляционных рисков в мае по сравнению с мартом, но и рост экономики в первом полугодии 2019 года ниже ожиданий.