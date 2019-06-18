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«Лады» подорожают через две недели 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: Авторамблер
Все модели «Лада» подорожают через две недели. Об этом принадлежащим Демьяну Кудрявцеву «Ведомостям» рассказали собеседники в дилерских компаниях.
По их словам, с 1 июля «АвтоВАЗ» увеличит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд «Лада».
Сейчас легковые «Лады» стоят 0,434-1 миллион рублей. С июля они станут дороже в среднем на 1%. Степень роста цен будет отличаться в зависимости от модели, однако не превысит 2-4%.
Собеседники «Ведомостей» связали решение «АвтоВАЗа» повысить цены на свою продукцию с инфляцией. В самой компании отказались комментировать ситуацию.
Инфляцию в мае Росстат оценивал в 5,1% при целевом показателе 4%. Тем не менее годовая инфляция замедлилась, что позволило совету директоров Центрального банка России снизить ключевую ставку в середине июня на 0,25% — до 7,5%.
В соответствующем заявлении регулятор отметил снижение краткосрочных прoинфляционных рисков в мае по сравнению с мартом, но и рост экономики в первом полугодии 2019 года ниже ожиданий.
Комментарии3
Автоновости , Lada , Демьян Кудрявцев , Росстат , Автоваз , Центральный банк России , Ведомости
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