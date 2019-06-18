Nissan готовит новые скидки для российских покупателей

Компания из Японии сообщила, что в планах автопроизводителя снижение стоимости нескольких моделей Nissan на российском рынке.

В частности, известно, что автоконцерн собирается снизить розничную стоимость Nissan Murano . Ожидается снижение ценника на этот автомобиль в пределах 9,6 — 13,6%. Скидка на модель будет зависеть от комплектации машины. Максимальная сумма, которую российские покупатели транспортных средств Nissan Murano могут получить, составляет 456 000 рублей.

Базовая комплектация модели Nissan Murano будет стоить на отечественном потребительском рынке 2 299 000 рублей. В этом случае, выгода российского покупателя будет составлять 326 000 рублей. Если автолюбитель решит приобрести полноприводный вариант автомобиля, то он сможет получить экономию 286 000 рублей. Топовую модель машины также можно приобрести по сниженной цене. Стоимость автомобиля, оснащенного двигателем мощностью 249 лошадиных сил и объемом 3,5 литра, будет составлять 2 859 000 рублей. Машина с такими характеристиками уже продается у официальных российских дилеров японского автопроизводителя по сниженной цене. Снижение стоимости других модификаций Nissan Murano, на объявленные суммы, ожидается в ближайшее время.