За пропуск пешехода: власти Москвы объяснили скандальный штраф

В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) объяснили, почему водителю, который пропустил пешехода на «зебре», выписали штраф за нарушение правил остановки. Специалисты уверяют, что автолюбитель простоял перед пешеходным переходом дольше двух минут.

Ранее в сообществе «Синие ведёрки» в Facebook появилась запись о том, что одному из столичных водителей был выписан штраф за нарушение правил остановки после того, как автолюбитель остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. К посту приложена фотография, на которой изображён автомобиль Volvo, стоящий перед «зеброй», на которой находятся люди. При этом автор сообщения отмечает, что в таких случаях не нарушить ПДД невозможно.

«Если водитель пропускает пешехода, то есть останавливается перед зеброй, где остановка запрещена, получает трешник (штраф 3000 рублей — прим. ред.). Если же не пропускаешь пешехода, так как останавливаться запрещено, платишь полторашку (штраф 1500 рублей — прим. ред.) дани», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

На бурное обсуждение ситуации в Сети отреагировал заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин. На своей странице в Facebook он заявил, что для выяснения обстоятельств ситуации была проведена внутренняя проверка, которая показала, что штраф был выписан правомерно.

«Автомобиль был оштрафован правомерно — за остановку в зоне запрета стоянки. Остановка продолжалась не менее двух минут», — говорится в сообщении.

Евсин также опубликовал снимок, подтверждающий его слова. На фото Volvo по-прежнему находится перед пешеходным переходом, на котором уже нет людей. При этом судя по данным хронометра с момента фиксации первого снимка прошло около двух минут.

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