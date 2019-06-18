Топ-3 мошеннических схем с припаркованным авто

Аналитики издания «Аргументы и факты» привели список из самых распространённых афер, жертвами которых становятся водители, припарковавшие свои автомобили. Каждый случай комментируют профессиональные юристы.

Самым популярным способом «развести» на деньги автовладельца, оставившего на парковке свою машину, до сих пор считается кража государственного номера: мошенники скручивают регистрационный знак, а под дворник кладут записку с номером телефона для связи. Жертве аферы предлагают вернуть номер за вознаграждение. Юристы е советуют идти на поводу у преступников. По их словам, мошенники в этом случае совершают два преступления одновременно: крадут госзнак и впоследствии занимаются вымогательством. Об афере стоит заявить в полицию и изготовить дубликат номера. Юристы не исключают, что мошенники могут повесить регистрационный знак жертвы на другой автомобиль, чтобы использовать его в других преступлениях.

На парковках крупных торговых центров стоит остерегаться людей, предлагающих «посторожить» автомобиль. За свои услуги «помощники» просят небольшую сумму — 200-300 рублей. Недоумевающие автовладельцы зачастую отказываются от предложения, однако по возвращению обнаруживают проколотое колесо или поцарапанный кузов. Юристы советуют сфотографировать мошенника, перед тем, как отказаться от его услуг. Зачастую это помогает отпугнуть аферистов. В случае, если автомобиль всё-таки оказался повреждён, необходимо смело идти с заявлением в полицию. Однако юристы подчёркивают, что правоохранители займутся поиском преступников только если ущерб, причинённый жертве мошенничества, составляет не менее 5 тысяч рублей.

Наконец, обманутым, уверяет автор статьи, может оказаться водитель, оставивший свой авто на станции техобслуживания для сезонной замены резины. Бывают случаи, когда в результате вместо новых покрышек на своём авто автовладелец обнаруживает старые подержанные колёса. В поступке недобросовестных шиномонтажников есть состав преступления по статье «мошенничество», уверяют юристы. В полицию необходимо будет предоставить документы, подтверждающие приобретение новой резины. Кроме того, не лишними окажутся и показания свидетелей, которые расскажут правоохранителям, на какую именно станцию загонял свой автомобиль обманутый водитель.