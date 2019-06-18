Mazda3 в России будет очень дорогой

С конца 2014 года массовые бренды сравнительно редко предлагают одновременно модели локальной и иностранной сборки. Последние оказываются сравнимы по цене с машинами классом выше, что делает их неинтересными клиентам. Но Mazda решила не лишать поклонников «сладкого» в лице четвертого поколения «трешки».

Машины появятся у дилеров через несколько недель. Седан предложат только со 120-сильным мотором 1.5, 6-ступенчатым автоматом в комплектации Active со светодиодными фарами, двухзонным климат-контролем, «круизом», обогревом передних сидений, проекционным дисплеем, датчиками света и дождя, мультимедийной системой с 8,8-дюймовым экраном, восемью динамиками, USB, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Цена — 1 570 000 рублей.

Хэтчбек с тем же двигателем стартует с 1 490 000 рублей, но коробка — механическая, а комплектация попроще, Drive. В аналогичной с седаном версии он дороже на 20 тысяч (1 590 000 рублей), а в топовом исполнении Supreme с бесключевым доступом, электроприводом сидений с памятью, парктроником «по кругу», обогревом руля и зоны покоя стелоочистителей, камерой заднего вида и 18-дюймовыми колесами потянет на 1 683 000 рублей.

Двухлитровый агрегат о 150 силах идет только в пятидверном кузове в связке с автоматом. Цены — от 1 678 000 до 1 753 000 рублей. Со всеми доступными опциями Mazda3 потянет более чем на 1,8 миллиона. Цена близка к «шестерке»-седану, который, конечно, и будет выбирать большинство покупателей.