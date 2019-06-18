На московской парковке насчитали машин на бюджет Сызрани

В интернете набрало популярность видео с «обычной московской парковки». По словам автора ролика, она приехала в тренажерный зал и увидела парковку, заполненную автомобилями с многомиллионный стоимостью — от 18 до почти 50 миллионов рублей.

«На одной парковке — бюджет Сызрани какой-то годовой», — заключила автор видео.

Интернет-пользователи написали в комментариях, что эта парковка находится в деловом районе «Москва-Сити».

«Обычный средний класс москвичей», — заявил @vladasbad (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Однако многие комментаторы возразили, что на видео совсем не обычная парковка.

«Ну не такой уж простой парковке. На простой стоят Форды, Киа и Ситроены. А тут девушка забралась на парковку очень элитного дома», — написал @xlebushka.