На московской парковке насчитали машин на бюджет Сызрани 

В интернете набрало популярность видео с «обычной московской парковки». По словам автора ролика, она приехала в тренажерный зал и увидела парковку, заполненную автомобилями с многомиллионный стоимостью — от 18 до почти 50 миллионов рублей.
Среди них — Ferrari, Rolls-Roys, Lamborghini, несколько Porsche и Bentley с салоном от Louis Vuitton, а также McLaren.
«На одной парковке — бюджет Сызрани какой-то годовой», — заключила автор видео.
Обычная парковка в Москве… pic.twitter.com/QBmyDWtjTG— Телемастер Игорь (@Telemaster68) 15 июня 2019 г.
Интернет-пользователи написали в комментариях, что эта парковка находится в деловом районе «Москва-Сити».
«Обычный средний класс москвичей», — заявил @vladasbad (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Однако многие комментаторы возразили, что на видео совсем не обычная парковка.
«Ну не такой уж простой парковке. На простой стоят Форды, Киа и Ситроены. А тут девушка забралась на парковку очень элитного дома», — написал @xlebushka.
«А почему не сняли у нас в торговом центре. Ни одного Бентли. Это стоянка дорогого магазина или магазин подержанных авто», — согласилась @larisaAnd.