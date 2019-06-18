Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На московской парковке насчитали машин на бюджет Сызрани 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В интернете набрало популярность видео с «обычной московской парковки». По словам автора ролика, она приехала в тренажерный зал и увидела парковку, заполненную автомобилями с многомиллионный стоимостью — от 18 до почти 50 миллионов рублей.
Среди них — Ferrari, Rolls-Roys, Lamborghini, несколько Porsche и Bentley с салоном от Louis Vuitton, а также McLaren.
«На одной парковке — бюджет Сызрани какой-то годовой», — заключила автор видео.
Интернет-пользователи написали в комментариях, что эта парковка находится в деловом районе «Москва-Сити».
«Обычный средний класс москвичей», — заявил @vladasbad (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Однако многие комментаторы возразили, что на видео совсем не обычная парковка.
«Ну не такой уж простой парковке. На простой стоят Форды, Киа и Ситроены. А тут девушка забралась на парковку очень элитного дома», — написал @xlebushka.
«А почему не сняли у нас в торговом центре. Ни одного Бентли. Это стоянка дорогого магазина или магазин подержанных авто», — согласилась @larisaAnd.
Комментарии
Автоновости , Citroen , Kia , Bentley , Lamborghini , Ferrari , McLaren , Porsche , Louis Vuitton
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Испанцам запретили въезд в центр Мадрида на авто
Ярмольник опять попал в ДТП4
В России объявили войну «джихадмобилям»1
Водитель Renault сбил ребенка в Севастополе
Renault разработала новый компактный кроссовер
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
01:10
Полицейский разворот на Lada Vesta пошел не по плану
ДТП
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
00:20
Патрульный нежно накинулся на нарушителя ПДД
ПДД
00:10
Взбунтовавшийся светофор перевернул пешехода
Автоновости
00:25
Спасение ребенка из-под колес попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение