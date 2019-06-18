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Россиянам начнут выдавать ПТС и СТС в новом формате 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В МВД принято решение уменьшить в размерах свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства, сообщает «Российская газета». Новые документы начнут выдавать с 1 ноября.
Соответствующий приказ МВД уже был утверждён министерством юстиции. Согласно ему свидетельство планируется сделать размером с водительское удостоверение, а паспорт уменьшить до листа формата А4. Автор статьи полагает, что таким образом документы будет намного легче переносить в бумажнике или специальном чехле.
В приказе также прописана процедура внесения в раздел «особые отметки» информации о повреждении или намеренного изменения идентификационного VIN номера. В случае, если табличка с уникальной комбинацией цифр была «съедена» коррозией или изменена в результате противоправных действий, то в документ вносится запись «нанесена дополнительная маркировка».
Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 ноября 2019 года.
Комментарии
Автоновости , Минюст РФ , МВД , "Российская газета"
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