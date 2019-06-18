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Вдвое дороже Крымского: названа цена мегамоста на Сахалин 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В очередную крупномасштабную стройку вложат около 433 млрд руб. Зато можно будет добраться до полуострова по мосту.
В план строительства также входит глубоководный порт для загрузки моста, следует из презентации, представленной в понедельник замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Крутиковым.
Как передает ТАСС, проект железнодорожного моста в приоритете, но рассматривается еще один вариант связи полуострова с материком — подводный тоннель. В случае одобрения проекта, 580-километровая ЖД-линия протянется через пролив Невельского. Судя по предварительной оценке "РЖД", общая цена с учетом прокладки железнодорожных путей составит уже 540,3 млрд руб. Таким образом, мост обойдется более чем в два раза дороже, чем Крымский, стоимость которого оценили в 228 млрд руб.
В мае сообщалось, что все водители, воспользовавшиеся за год Крымским мостом в качестве переправы на полуостров, сэкономили в общей сложности более 16 млрд рублей, так как проезд по мосту бесплатный. Рейс на пароме обошелся бы сумму в 1,5 до 19,5 тыс. рублей в зависимости от типа и габаритов автомобиля.
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Автоновости , Александр Крутиков , РЖД
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