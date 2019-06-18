Минфин рассказал о сложностях объединения ОСАГО и КАСКО

Замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев назвал сложным процессом объединение ОСАГО и КАСКО. По его словам, трудность в том, что КАСКО носит гражданско-правовой характер, в то время, как ОСАГО — публичный. Об этом сообщило информационное агентство RNS.

Алексей Моисеев отметил, что работа над вопросом объединения КАСКО и ОСАГО продолжается.

«К сожалению, у нас возникли серьезные юридические сложности, связанные с тем, что сейчас договор ОСАГО достаточно жесткий публичный договор, в то время как договор КАСКО — это договор гражданско-правовой по своему характеру, и объединение этих договоров в одном контракте достаточно сложная вещь», — объяснил он.

Моисеев добавил, что в скором времени правительство внесет законопроект о либерализации ОСАГО. По его словам, следующим шагом будет объединение полисов.