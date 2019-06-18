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Минфин рассказал о сложностях объединения ОСАГО и КАСКО 

360tv.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев назвал сложным процессом объединение ОСАГО и КАСКО. По его словам, трудность в том, что КАСКО носит гражданско-правовой характер, в то время, как ОСАГО — публичный. Об этом сообщило информационное агентство RNS.
Алексей Моисеев отметил, что работа над вопросом объединения КАСКО и ОСАГО продолжается.
«К сожалению, у нас возникли серьезные юридические сложности, связанные с тем, что сейчас договор ОСАГО достаточно жесткий публичный договор, в то время как договор КАСКО — это договор гражданско-правовой по своему характеру, и объединение этих договоров в одном контракте достаточно сложная вещь», — объяснил он.
Моисеев добавил, что в скором времени правительство внесет законопроект о либерализации ОСАГО. По его словам, следующим шагом будет объединение полисов.
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