В Москве захотели изменить правила оплаты парковки

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить единый бесплатный период в десять минут перед оплатой парковки. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что бесплатные десять минут позволят водителю «принять решение, что ему делать дальше»: уехать или оплатить стоянку и выполнить «текущие бытовые потребности» (загрузку, выгрузку вещей, высадку пассажиров).

С 15 декабря прошлого года на 237 московских улицах отменили бесплатную воскресную парковку. В тот же день на некоторых улицах — на Тверской, Арбате, у центра «Москва-сити» — начал действовать максимальный тариф в 380 рублей в час (вместо 200 рублей). Тогда же время бесплатной парковки сократилось с 15-и до пяти минут.