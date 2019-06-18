В Москве захотели изменить правила оплаты парковки 

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить единый бесплатный период в десять минут перед оплатой парковки. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что бесплатные десять минут позволят водителю «принять решение, что ему делать дальше»: уехать или оплатить стоянку и выполнить «текущие бытовые потребности» (загрузку, выгрузку вещей, высадку пассажиров).
Авторами инициативы выступили глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, его первый заместитель Виталий Ефимов и первый замглавы комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков
С 15 декабря прошлого года на 237 московских улицах отменили бесплатную воскресную парковку. В тот же день на некоторых улицах — на Тверской, Арбате, у центра «Москва-сити» — начал действовать максимальный тариф в 380 рублей в час (вместо 200 рублей). Тогда же время бесплатной парковки сократилось с 15-и до пяти минут.
Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов отмечал, что на запуск приложения и оплату парковки в среднем уходит всего 25 секунд.