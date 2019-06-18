Раскрыты подробности экспресс-теста водителей на наркотики и алкоголь

Госавтоинспекция корректирует процедуру медицинского освидетельствования. Как будет проходит промежуточный тест, выявляющий наркотические вещества в слюне водителя?

Как известно, вводится экспресс-тест, который станет своего рода сигналом для инспекторов ДПС о том, что "продуваемый" водитель увлекается "веществами". То есть, к таким привычным и всем известным основаниям для полноценного освидетельствования как запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, покраснение лица и поведение, не соответствующее обстановке планируется добавить "показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ".

О готовящемся новшестве пишет "Коммерсант". Итак, сперва инспектор предложит водителю пройти тест на специальном приборе, причем, по имеющимся пока данным, это процедура не буде считаться освидетельствованием. Соответственно, она не потребует ни присутствия понятых или видеосъемки, ни составления документов. Более того, водитель сможет отказаться от продувки без правовых последствий. Если результат экспресс-теста оказался не в пользу гражданина, то тогда инспектор предлагает пройти освидетельствование по полной программе и с соблюдением всей процедуры, отказ от которой чреват штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора до двух лет.

В пояснительной записке к документу сказано следующее: "Применение указанных средств позволит минимизировать субъективный подход сотрудников полиции в оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников движения и снижению при этом числа конфликтных ситуаций, а также исключить необоснованные процедуры освидетельствования". Тем не менее, у ряда экспертов уже возник вопрос к коррупционной составляющей, открывающей новые возможности для взяток. Как всегда, есть опасения, что под жернова законодательной машины будут попадать невинные граждане. Кроме того, дополнительного разъяснения требуют обстоятельства проведения экспресс-теста, процессуальная сторона вопроса и права водителей.