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Стали известны рублевые цены на Subaru Outback нового модельного года 

Автовести 3 часа назад
Фото: © Subaru
В России открылся прием заказов на универсал Subaru Outback 2019 модельного года, который получил легкие доработки — в основном они касаются списка бортового оборудования. При этом по сравнению с автомобилями 2018 года универсал подорожал на 30 000 рублей.
Единственное анонсированное российским офисом Subaru изменение в интерьере Outback — вставки в стиле "рояльный лак", которыми салон универсала комплектуется начиная с комплектации Elegance (базовая Standart довольствуется серебристыми вставками). Кроме того, универсалу расширили спектр доступных оттенков кузова за счет двух новых цветов — темно-серого и серо-синего металлик, а топовая комплектация Premium ES пополнилась системой автоматического удержания Auto Vehicle Hold.
В России Subaru Outback можно оснастить одним из двух бензиновых двигателей — либо 4-цилиндровым 2,5-литровым с отдачей в 175 л.с. и 235 Нм крутящего момента, либо более производительным 6-цилиндровым, который при объеме в 3,6 л развивает 260 л.с. и 350 Нм. Оба они безальтернативно работают в паре с бесступенчатым вариатором и системой постоянного полного привода.
Цена на Subaru Outback 2019 модельного года в нашей стране начинается с отметки в 2 689 000 рублей, а за наиболее богато оснащенный универсал с самым мощным мотором придется заплатить не менее 3 539 900 рублей.
Между тем, уже осенью на рынки разных стран должен выйти Outback нового поколения, который дебютировал в апреле нынешнего года. Универсал лишили большого атмосферника, снабдив взамен 264-сильным 2,4-литровым турбомотором, перевели на принципиально новую платформу и обеспечили новейшей мультимедийной системой с вертикально-ориентированным 11,6-дюймовым монитором. Когда новый Outback появится в России, пока не уточняется.
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Автоновости , Subaru , Subaru Outback
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