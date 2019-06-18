Власти объявляют беспощадную войну «джихадмобилям»

Замглавы Минпромторга Александр Морозов поднял вопрос о грязных выхлопах автобусов и грузовиков на круглом столе в Госдуме . Именно он, по сведениям издания "Коммерсант", и назвал такой транспорт "джихадмобилями", заявив, что как правило, они перевозят рабочих их иностранных государств.

Чиновник предложил разработать ряд мер, которые позволили бы оперативно ликвидировать чадящий транспорт со столичных дорог. По его заявлению, следовало бы вооружить сотрудников столичного дептранса некими мобильными приборами, которые позволили бы прямо на дороге замерять содержание вредных веществ в выхлопе, а при превышении допустимых норм конфисковывать транспорт.

Замглавы Дептранса Москвы Дмитрий Пронин , в свою очередь, отметил, что в ближайшем будущем этот вопрос будет решаться автоматически — с помощью камер, которые смогут фиксировать пребывание автомобилей низших экологических классов в запретных для них зонах. Правда, пока такие ограничения не применяются: зонирование мегаполисов по экологическим классам в России еще не стартовало.

Кроме того, далеко не у каждого автомобиля зафиксирован экологический класс: такие данные начали вносить в документы только с 2010 года. Однако, по словам Пронина, в Москве уже разрабатывается некая секретная система, которая позволит камерам определять экологическую принадлежность автомобиля по его VIN-номеру даже в том случае, если в ГИБДД не располагают требуемой информацией.

Перспективы инициативы Минпромторга пока не ясны.