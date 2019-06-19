Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой отметил, что ревизия правил дорожного движения необходима, так как в них слишком сложно ориентироваться даже личному составу ведомства, сообщает РИА «Новости».
"Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию, потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты параграфа, разделы (ПДД). А что мы можем спрашивать с участников дородного движения?" — заявил Горовой.
Также заместитель министра отметил, что сейчас МВД участвует в разработке нового кодекса об административных правонарушениях.
В конце 2018 года, по данным «Коммерсанта» представители ГИБДД заявляли о моратории на внесение изменений в правила дорожного движения, так как поправки принимались слишком часто и большинство из них до населения даже не доводилось. Однако позднее начальник управления надзорной деятельности ГИБДД России Олег Понарьин заявил, что вносить уточнения в ПДД все же необходимо, но, «может быть, не с той частотой, с которой сегодня это происходит».