Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Нужна ревизия»: полицейские «путаются» в ПДД 

Рамблер + ещё 9 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой отметил, что ревизия правил дорожного движения необходима, так как в них слишком сложно ориентироваться даже личному составу ведомства, сообщает РИА «Новости».
"Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию, потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты параграфа, разделы (ПДД). А что мы можем спрашивать с участников дородного движения?" — заявил Горовой.
Также заместитель министра отметил, что сейчас МВД участвует в разработке нового кодекса об административных правонарушениях.
В конце 2018 года, по данным «Коммерсанта» представители ГИБДД заявляли о моратории на внесение изменений в правила дорожного движения, так как поправки принимались слишком часто и большинство из них до населения даже не доводилось. Однако позднее начальник управления надзорной деятельности ГИБДД России Олег Понарьин заявил, что вносить уточнения в ПДД все же необходимо, но, «может быть, не с той частотой, с которой сегодня это происходит».
Комментарии6
Автоновости , ПДД , Статьи , Александр Горовой , ГИБДД , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для водителей без ОСАГО придумали жесткое наказание4
Названа причина ДТП на Кубани
Частные камеры на дорогах доживают последние дни3
Мошеннические схемы при автоподставе
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек11
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
00:21
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
01:10
Полицейский разворот на Lada Vesta пошел не по плану
ДТП
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
00:20
Патрульный нежно накинулся на нарушителя ПДД
ПДД
00:10
Взбунтовавшийся светофор перевернул пешехода
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение