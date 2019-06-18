«Нужна ревизия»: полицейские уже путаются в ПДД

Пришло время пересмотреть российские правила дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой . Он отметил, что даже «личный состав» не всегда может легко ориентироваться в правилах. Сложность состоит в быстром нахождении нужного подпункта параграфа или разделов ПДД.

В России, как считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, нужно пересмотреть правила дорожного движения (ПДД), передает ТАСС.

«Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию, потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты параграфа, разделы [в ПДД].

А что мы можем спрашивать с участников дородного движения?» — задался вопросом Горовой. Однако он не уточнил, какие конкретно изменения правил необходимо провести.

Кроме того, первый замминистра внутренних дел отметил, что ведомство в настоящее время участвовует в реформе Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). «КоАП будет иметь перед собой две основные задачи: оптимизацию работы для подразделений госструктур, выполняющих контрольно-надзорные функции, и защиту интересов всех участников административного делопроизводства», — сообщил Александр Горовой.

Ранее правительство опубликовало концепцию нового Кодекса. Там есть семь разделов, в которых прописывается процесс внесения изменений в законодательные акты об административных правонарушениях. В концепции разделяются федеральные и региональные полномочия в области этих правонарушений.

Кроме того, документ содержит предложения, которые касаются понятий и принципов ответственности за совершенные деяния в рамках КоАП, а также категорий и видов категорий и видов административных правонарушений. В концепции также прописаны предложения по совершенствованию процессуальных норм Кодекса и имеется подраздел об обстоятельствах, смягчающих и отягчающих ответственность.

Тем временем председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков отметил в разговоре с ФАН, что ни один закон не идеален, в том числе правила дорожного движения.

«В любом законе всегда есть что совершенствовать. Другой вопрос, что иногда эти совершенствования приводят к тому, что становится еще хуже», — считает Цветков. Он считает «неправильной позицией» мнение человека, который считает, что «закон совершенен».

При этом он отметил, что при обсуждении нового КоАП нужно не его обсуждать, а «каждую статью». «Там же большинство статей имеет отношение к людям», — считает эксперт.

Кроме того, Цветков отметил, что касаемо штрафов, «у нас редко используется такая норма, как предупреждение». «То есть, если человек, допустим, совершил неправильную парковку один раз в год, ну, почему бы его не простить? Второй раз — пожалуйста, уже отдай эти пять тысяч рублей. Если же в третий раз, то, может быть, заплати еще больше», — считает собеседник издания.

Кроме того, он отметил, что стоило бы сделать ввести штрафы, сумма которых рассчитывалась в зависимости от доходов нарушителя, так как для менее обеспеченного человека сумма штрафа будет существенна, а для другого — более обеспеченного — эта санкция будет незначительной.

«Ведь штраф — это не просто способ для государства получить финансы. А чтобы человек такого больше не делал», — считает Антон Цветков.

Ранее, в мае, это предложение было озвучено в эфире радиостанции «Говорит Москва» замруководителем московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александром Евсиным. Он утверждал, что это было бы «самым хорошим», отметив «расслоенность» доход россиян.

«Во многих странах штрафы за нарушение скоростного режима очень высокие. Самое хорошее было бы — привязать штраф к уровню дохода, который можно узнать в налоговой. Или к стоимости автомобиля — как маркеру, чем владеет», — сказал Евсин.