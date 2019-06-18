Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Многим испанцам запретили въезд в центр Мадрида на авто 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Многие испанцы лишились возможности въехать в центр Мадрида на собственном автомобиле после того, как столичные власти в прошлом году приняли новые экологические нормы, ограничивающие использование старых машин. Исключение не делается даже для народных избранников и членов правительства.
Как пишет El Mundo, сегодня лишь машина министра образования Испании Исабель Села имеет маркировку ECO, которая позволяет въехать в центр города, где расположен парламент. Остальные депутаты и министры (а они выбираются из числа парламентариев) вынуждены пользоваться служебными автомобилями. Возраст их собственных транспортных средств, как свидетельствуют их декларации, в среднем составляет 12 лет (и это при том, что власти всячески поощряют покупку гражданами электромобилей и других "зеленых" автомобилей, выпускаемых в последние годы). В большинстве остальных стран ЕС (за исключением Португалии и Греции) автопарк представителей властей гораздо моложе.
Кстати, среди испанских депутатов практически нет владельцев машин, выпущенных в самом пиренейском королевстве, таких лишь несколько человек. Большинство предпочитают модели, сошедшие с конвейеров в Германии, Франции или Японии. Правда, 82 парламентария (из 350) вообще не имеют личных транспортных средств, ни автомобиля, ни мотоцикла, ни даже самоката.
Российская Газета: последние новости
Современный двигатель Lada оказался хуже мотора Opel 20-летней давности Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту Водителей будут проверять на алкоголь с помощью новых экспресс-тестов
Комментарии
Автоновости , ЕС , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ярмольник опять попал в ДТП4
В России объявили войну «джихадмобилям»1
Водитель Renault сбил ребенка в Севастополе
Renault разработала новый компактный кроссовер
Почему дорожают автомобили с пробегом
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
01:10
Полицейский разворот на Lada Vesta пошел не по плану
ДТП
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
00:20
Патрульный нежно накинулся на нарушителя ПДД
ПДД
00:10
Взбунтовавшийся светофор перевернул пешехода
Автоновости
00:25
Спасение ребенка из-под колес попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение