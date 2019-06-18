Многим испанцам запретили въезд в центр Мадрида на авто

Многие испанцы лишились возможности въехать в центр Мадрида на собственном автомобиле после того, как столичные власти в прошлом году приняли новые экологические нормы, ограничивающие использование старых машин. Исключение не делается даже для народных избранников и членов правительства.

Как пишет El Mundo, сегодня лишь машина министра образования Испании Исабель Села имеет маркировку ECO, которая позволяет въехать в центр города, где расположен парламент. Остальные депутаты и министры (а они выбираются из числа парламентариев) вынуждены пользоваться служебными автомобилями. Возраст их собственных транспортных средств, как свидетельствуют их декларации, в среднем составляет 12 лет (и это при том, что власти всячески поощряют покупку гражданами электромобилей и других "зеленых" автомобилей, выпускаемых в последние годы). В большинстве остальных стран ЕС (за исключением Португалии и Греции) автопарк представителей властей гораздо моложе.

Кстати, среди испанских депутатов практически нет владельцев машин, выпущенных в самом пиренейском королевстве, таких лишь несколько человек. Большинство предпочитают модели, сошедшие с конвейеров в Германии, Франции или Японии. Правда, 82 парламентария (из 350) вообще не имеют личных транспортных средств, ни автомобиля, ни мотоцикла, ни даже самоката.