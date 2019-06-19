BMW отзывает более полумиллиона машин в Европе

Причиной отзыва стала возможная коррозия соединения на электропроводке. Из-за нее могут там появиться проблемы с последующим возгоранием.

Немецкий автоконцерн BMW отзывает 560 тысяч автомобилей в Европе, причем 274 тысячи из них — на территории Германии. Соответствующее заявление публикует Die Welt со ссылкой на представителя автопроизводителя.

В частности, речь идет о машинах пятой и шестой серии, которые были произведены в период с 2002 по 2010 годы: модели E60, E61, E63 и E64. Причиной отзыва стала возможная коррозия соединения на электропроводке. Из-за нее могут там появиться проблемы с последующим возгоранием.

В феврале немецкий автоконцерн отозвал в России около 30 тысяч автомобилей, произведенных в период с 2014 по 2016 годы. Тогда причиной стали проблемы с радиатором систем рециркуляции отработавших газов.