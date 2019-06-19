Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW отзывает более полумиллиона машин в Европе 

ТК «Звезда» + ещё 2 57 минут назад
Фото: Fabian Sommer, globallookpress
Причиной отзыва стала возможная коррозия соединения на электропроводке. Из-за нее могут там появиться проблемы с последующим возгоранием.
Немецкий автоконцерн BMW отзывает 560 тысяч автомобилей в Европе, причем 274 тысячи из них — на территории Германии. Соответствующее заявление публикует Die Welt со ссылкой на представителя автопроизводителя.
В частности, речь идет о машинах пятой и шестой серии, которые были произведены в период с 2002 по 2010 годы: модели E60, E61, E63 и E64. Причиной отзыва стала возможная коррозия соединения на электропроводке. Из-за нее могут там появиться проблемы с последующим возгоранием.
В феврале немецкий автоконцерн отозвал в России около 30 тысяч автомобилей, произведенных в период с 2014 по 2016 годы. Тогда причиной стали проблемы с радиатором систем рециркуляции отработавших газов.
В апреле текущего года стало известно, что BMW хочет построить свой завод в России. Немецкий автоконцерн намерен подписать специальный инвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом отдельно от калининградского завода «Автотор», где уже более 20 лет собираются автомобили марки.
ТК «Звезда»: последние новости
В Москве сократилось число угонов Тысячи роскошных суперкаров гниют на свалке в Эмиратах: видео СМИ: на российских дорогах разрешат скорость 130 км в час
Комментарии
Автоновости , BMW , Минпромторг , Die Welt
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нужна ревизия»: полицейские уже путаются в ПДД1
Электричка сбила мужчину на Рижском направлении1
На Ярославском шоссе столкнулись 14 машин
Мажорка на Mercedes сбила насмерть студента
Испанцам запретили въезд в центр Мадрида на авто
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
01:10
Полицейский разворот на Lada Vesta пошел не по плану
ДТП
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
00:20
Патрульный нежно накинулся на нарушителя ПДД
ПДД
00:10
Взбунтовавшийся светофор перевернул пешехода
Автоновости
00:25
Спасение ребенка из-под колес попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение