Госдума взялась обуздать частные камеры на дорогах: они доживают последние дни

В последнее время появляется много свидетельств того, что установленные частными компаниями камеры на дорогах работают некорректно и вообще из средства профилактики нарушений скоростного режима превратились в откровенный источник наживы. Соответственно, растет и недовольство таким положением вещей, в том числе и среди законодателей — они взялись поставить частников на место.

Приводятся следующие слова парламентария:

"Наша задача убрать частников. Я называю это "аренда государственной власти". Ну как можно арендовать камеру, использовать для заработка? Приборы, не соответствующие техническим нормам, искажают данные. Сейчас собрали информацию, на флэшке отнесли, а что с этой флэшкой стало дальше? Кого-то наказали, кому-то простили — эту историю надо заканчивать. Мы сейчас готовим полный пакет поправок по этой теме, во внесенном сегодня законопроекте отражена только часть предложений. Будущие поправки коснутся регулирования системы государственно-частного партнерства в этой сфере".

По приведенным депутатом данным, неправильная установка камеры дает существенное превышение скоростного режима, искажая реальный показатель:

"Ошибка составляет семь километров в час, ну куда это годится! Таким образом ненарушитель делается нарушителем".

Также Вячеслав Лысаков отметил, что внесенный вчера в Госдуму законопроект направлен на регулирование порядка установки и использования специальных технических средств, имеющих функции фото— и киносъемки, видеозаписи, и средств фото— и киносъемки, видеозаписи, предназначенных для фиксации нарушений правил дорожного движения.