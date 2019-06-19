В последнее время появляется много свидетельств того, что установленные частными компаниями камеры на дорогах работают некорректно и вообще из средства профилактики нарушений скоростного режима превратились в откровенный источник наживы. Соответственно, растет и недовольство таким положением вещей, в том числе и среди законодателей — они взялись поставить частников на место.
В Госдуме готовят пакет поправок в законодательство о государственно-частном партнерстве в области обеспечения безопасности на дорогах — об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслава Лысакова.
Приводятся следующие слова парламентария:
"Наша задача убрать частников. Я называю это "аренда государственной власти". Ну как можно арендовать камеру, использовать для заработка? Приборы, не соответствующие техническим нормам, искажают данные. Сейчас собрали информацию, на флэшке отнесли, а что с этой флэшкой стало дальше? Кого-то наказали, кому-то простили — эту историю надо заканчивать. Мы сейчас готовим полный пакет поправок по этой теме, во внесенном сегодня законопроекте отражена только часть предложений. Будущие поправки коснутся регулирования системы государственно-частного партнерства в этой сфере".
По приведенным депутатом данным, неправильная установка камеры дает существенное превышение скоростного режима, искажая реальный показатель:
"Ошибка составляет семь километров в час, ну куда это годится! Таким образом ненарушитель делается нарушителем".
Также Вячеслав Лысаков отметил, что внесенный вчера в Госдуму законопроект направлен на регулирование порядка установки и использования специальных технических средств, имеющих функции фото— и киносъемки, видеозаписи, и средств фото— и киносъемки, видеозаписи, предназначенных для фиксации нарушений правил дорожного движения.
"Учитывая высокую значимость специальных технических средств, имеющих функции фото— и киносъемки… считаем, что требования к ним должны быть урегулированы на уровне федерального закона", — указано в пояснительной записке к законопроекту, внесенным в Госдуму группой депутатов, в том числе председателем комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, его первым замом Виталием Ефимовым, а также самим Лысаковым.