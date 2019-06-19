Маркус Флаш, глава М-подразделения BMW, сделал смелое заявление. По его словам, суперкары немецкому концерну больше не нужны. Так что поклонникам марки не стоит ждать в обозримом будущем конкурента Lamborghini или Porsche.
Топ-менеджер полагает, что представленные на днях купе и кабриолет BMW M8 — это фактически и есть суперкары. Их нельзя называть версией седана М5 в другом кузове: двухдверки по-другому управляются, у них ниже центр тяжести. «Эмки» стали самыми быстрыми BMW на Нюрбургринге. По мнению Маркуса Флаша, они способны посрамить сам Porsche 911 Turbo.
Отметим, что есть и еще одна причина, по которой еще более крутой суперкар BMW вряд ли появится. Дело в финансовой стороне вопроса. Строить мелкосерийный автомобиль сегодня нерентабельно, нужна кооперация и разделение расходов. Тот же BMW сделал новый Z4 в содружестве с «Тойотой», у которой машина на тех же агрегатах и платформе называется Supra.