АвтоВАЗ начал выпуск LADA XRay Cross с вариатором

АВТОВАЗ запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что на хэтчбек установят коробку передач от компании Jatco, которая также известна как поставщик трансмиссий для ряда моделей альянса Renault-Nissan Mitsubishi

Как указывается в сообщении пресс-службы, новшество поможет сделать трансмиссию на 13% легче, поскольку в ней используется двухступенчатый редукторный сектор.

"Такое решение повышает тяговые характеристики, и при этом не боится низких температур, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а кроме того, обеспечивает более высокую топливную экономичность", — отмечается в пресс-релизе.

Помимо этого, подобный тип трансмиссии позволяет имитировать ручной режим переключения передач.