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АвтоВАЗ начал выпуск LADA XRay Cross с вариатором 

РИА Новости + ещё 11 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
АВТОВАЗ запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Отмечается, что на хэтчбек установят коробку передач от компании Jatco, которая также известна как поставщик трансмиссий для ряда моделей альянса Renault-Nissan Mitsubishi.
Как указывается в сообщении пресс-службы, новшество поможет сделать трансмиссию на 13% легче, поскольку в ней используется двухступенчатый редукторный сектор.
"Такое решение повышает тяговые характеристики, и при этом не боится низких температур, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а кроме того, обеспечивает более высокую топливную экономичность", — отмечается в пресс-релизе.
Помимо этого, подобный тип трансмиссии позволяет имитировать ручной режим переключения передач.
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Автоновости , Lada , Lada XRAY , Mitsubishi , Автоваз
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