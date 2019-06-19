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Суперкроссовер по-китайски: Byton M-Byte удивил экраном на 48 дюймов 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Самое заметное на опубликованных фото — 48-дюймовый изогнутый экран, растянувшийся почти во всю длину лобового стекла.
Кроме гигантского LED-дисплея, который может отображать карты, информацию о ТС и мультимедийный контент, в салоне M-Byte еще два экрана. 8-дюймовый сенсорный дисплей расположили между водительским и пассажирским сиденьями, а на 7 дюймов — в центре рулевого колеса.
По информации Motorgraph, у первого серийного автомобиля концерна Byton, которое выпустят в середине 2019 года, будет от пяти до восьми вариантов оформления кузова и салона. Полноприводный электрический кроссовер оснастят 469-сильным электромотором, а заднеприводный вариант — установкой попроще с отдачей 268 л.с. Запас хода без подзарядки составит 520 км и 400 км соответственно.
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