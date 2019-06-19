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Около 200 автомобилей отзывает Chevrolet из России 

360tv.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американский автопроизводитель Chevrolet отзывает из России около 200 моделей из-за возможного отключения электрического усилителя рулевого управления. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, под отзыв попал 191 автомобиль. Среди них такие модели, как 9 Corvette и Camaro, которые были проданы российскими дилерами в период с декабря 2016 по январь текущего года.
В Росстандарте разъяснили, что причина отзыва заключается в возможном отключении электрического усилителя рулевого управления. Отмечается, что замену рулевой рейки в сборе проведут бесплатно.
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