Около 200 автомобилей отзывает Chevrolet из России

Американский автопроизводитель Chevrolet отзывает из России около 200 моделей из-за возможного отключения электрического усилителя рулевого управления. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, под отзыв попал 191 автомобиль. Среди них такие модели, как 9 Corvette и Camaro, которые были проданы российскими дилерами в период с декабря 2016 по январь текущего года.

В Росстандарте разъяснили, что причина отзыва заключается в возможном отключении электрического усилителя рулевого управления. Отмечается, что замену рулевой рейки в сборе проведут бесплатно.