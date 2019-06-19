Lexus представил обновленный внедорожник GX

Компания Lexus поделилась подробностями очередного рестайлинга своего ветерана — внедорожного семейства GX, вышедшего на рынок еще 10 лет назад. Правда, обновление на сей раз оказалось довольно скромным.

Не исключено, что оно призвано поддержать рыночный интерес к внедорожнику, пока фирма готовит к выходу модель нового поколения. Его судьба пока покрыта тайной, а вот подробности рестайлинга Lexus рассекретил полностью.

Опознать обновленный Lexus GX будет очень легко — по новым полностью светодиодным фарам с квадратными блоками и доработанной веретенообразной решетке радиатора. Вопреки ожиданиям, в размерах она не увеличилась, но получила полностью новое наполнение с трехмерными ячейками, которые придают ей особую монуменальность и, судя по всему, должны напоминать своей формой литеру L.

В интерьере появилось новое рулевое колесо с тремя спицами и кнопками управления дополнительными функциями. Кроме того, покупателям предложены несколько дополнительных вариантов оформления салона — к примеру, новые цвета деревянных вставок, а у задних пассажиров появились два USB-порта.

Список стандартного оборудования для внедорожника пополнился фирменным комплексом безопасности Safety System+, в который входят, скажем, система превентивного торможения с распознаванием пешеходов, адаптивный круиз-контроль, "умная" оптика и ассистент контроля рядности. В США новинке добавили два опциональных пакета: спортивный для экстерьера, включающий чуть более агрессивный обвес и 19-дюймовые колеса, и внедорожный, в который вошли камеры кругового обзора, защита днища, дополнительное охлаждение трансмиссии и системы Multi-Terrain Select и Crawl Control (последняя позволяет автоматически поддерживать небольшую скорость на бездорожье).

С технической точки зрения Lexus GX не изменился: он по-прежнему оснащается 4,6-сильным бензиновым V8, который развивает 305 л.с. для рынка Северной Америки и 296 л.с. в России. Ассистируют ему шестидиапазонная автоматическая коробка и система полного привода. Цена дорестайлингового Lexus GX в нашей стране стартует с отметки в 4 612 000 рублей.