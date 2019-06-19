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Новый Bentley Continental GT Convertible появился в России 

Автостат 3 часа назад
Фото: Автостат
Российские дилеры Bentley начали продажи нового кабриолета класса Gran Turismo — Continental GT Convertible. Новый Bentley Continental GT Convertible отличается удлиненными по сравнению с предшественником профилем и передней частью, которая также теперь расположена визуально ниже. Фары автомобиля, в которых используется новейшая светодиодная матричная технология, напоминают подсвеченный драгоценный камень, а граненые трехмерные задние фонари подобны изысканному тончайшему хрусталю, сообщает пресс-служба британского автопроизводителя.
Автомобиль оснащен новейшей системой складывания мягкой крыши, Z-образный механизм которой позволяет владельцу Bentley Continental GT Convertible убрать или поднять верх всего за 19 секунд. Манипуляция требует лишь одного нажатия кнопки и может проводиться на скорости до 50 км/ч.
Кроме того, усовершенствована система «воздушного шарфа», подающая теплый и оптимальный в актуальных погодных условиях воздушный поток вокруг подголовников.
Для отделки интерьера Bentley Continental GT Convertible клиенты могут выбирать уникальные текстуры, среди которых — редчайшие виды шпона Koa и Fiddleback Eucaliptus, а также ценные кожаные покрытия деликатной выделки. На центральной консоли Continental GT Convertible расположен трехсторонний модуль Bentley Rotating Display, на одной стороне которого расположены аналоговые циферблаты, на другой — цифровой сенсорный экран высокой четкости, при этом третья отделана шпоном, соответствующим выбранному стилю интерьера.
Под капотом Bentley Continental GT Convertible расположен 6-литровый двигатель W12 TSI, с которым автомобиль разгоняется 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды и развивает максимальную скорость в 333 км/ч.
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Автоновости , Бортжурнал , Bentley Continental , Bentley Continental GT , Bentley
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