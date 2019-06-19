Volkswagen снабдит свои электрокары «вечными» батареями с гарантией

Концерн Volkswagen поделился некоторыми деталями касательно срока службы батарей, разрабатываемых для электрического семейства ID. В компании настолько уверены в их потенциале, что готовы давать на аккумуляторы 8-летнюю гарантию — то есть чуть ли не на весь срок службы современного автомобиля.

Первым серийным электрокаром Volkswagen уже стал (хоть пока и не дебютировал) хэтчбек ID.3, габаритами сопоставимый с "Гольфом". Обещано, что в зависимости от типа батареи он сможет проехать на одной зарядке от 330 до 550 км: в VW считают, что возможность выбора аккумуляторов разной емкости делает электромобиль более универсальным в эксплуатации.

При этом в Volkswagen собираются добиться того, чтобы батареи служили своим владельцам как минимум столько же, сколько и сами электрокары, не теряя емкости в процессе использования. Производитель уже выступил с официальным заявлением, что даже через 8 лет или 160 000 км пробега батарея сохранит как минимум 70% емкости. Собственно, 8 лет или 160 000 км пробега — это тот гарантийный срок, которым в Вольфсбурге собираются сопровождать аккумуляторные блоки своих серийных электрокаров.

Анонсированы и некоторые особенности зарядки батарей. К примеру, заявлено, что заряжать их можно электротоком мощностью до 125 кВт, что является наивысшим показателем в сегменте. Это, соответственно, повышает скорость зарядки: за полчаса можно будет пополнить энергозапас настолько, чтобы хватило примерно на 260 км пробега.

Но для бытового использования Volkswagen разрабатывает целую линейку настенных устройств, которые, по всей видимости, станет продавать вместе с электромобилями. 11-киловаттный настенный модуль переменного тока сможет зарядить батарею ID.3 на 100% в течение рабочего дня.

Стоит напомнить, что полномасштабный дебют серийного электромобиля Volkswagen ID.3 должен состояться на осенней выставке во Франкфурте, но электрокар уже бьет рекорды популярности.