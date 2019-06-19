Hummer может вернуться из небытия на рынок как электромобиль

Пожиратели нефти, считавшиеся близкими родственниками армейских внедорожников, были отправлены в архив примерно на рубеже десятилетий на фоне протестов экологических организаций и роста цен на бензин. По данным Bloomberg, в год закрытия бренда Hummer концерну GM удалось продать лишь 4 000 автомобилей, тогда как в период наивысшего расцвета популярности реализовывалось до 70 тысяч машин в год.

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Сейчас в руководстве General Motors всерьез обсуждаются новые рыночные перспективы бренда. Концерн взял курс на тотальную электрификацию: к 2023 году модельную линейку концерна должны пополнить сразу два десятка так или иначе электрифицированных автомобилей, и у GM уже есть проект по переводу на электротягу своих самых крупных внедорожников.

Электрический Hummer, по мысли руководства GM, мог бы стать неплохим предложением для тех, кто до сих пор тоскует по ушедшему бренду, а также для тех, кто готов к приобретению полностью электрического внедорожника. Судя по наличию в Северной Америке сразу нескольких стартапов по разработке подобного транспорта, целевая аудитория у электро-"проходимцев" уже имеется.

В этой связи стоит припомнить, что электрический Hummer H1 с 490-сильной силовой установкой еще пару лет назад был построен специально для Арнольда Шварценеггера фирмой Kreisel наряду с электрическим же "Гелендвагеном" такой же мощности.

Однако, окончательного решения в GM относительно подобного проекта еще не принято. "Я люблю Hummer, но я пока не уверен. Мы рассматриваем все возможности", — цитирует Bloomberg заявление президента компании Марка Ройсса.