Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hummer может вернуться из небытия на рынок как электромобиль 

Автовести 4 часа назад
Фото: Автовести
Пожиратели нефти, считавшиеся близкими родственниками армейских внедорожников, были отправлены в архив примерно на рубеже десятилетий на фоне протестов экологических организаций и роста цен на бензин. По данным Bloomberg, в год закрытия бренда Hummer концерну GM удалось продать лишь 4 000 автомобилей, тогда как в период наивысшего расцвета популярности реализовывалось до 70 тысяч машин в год.
Е-мобиль от Honda оказался заднеприводным драйверс-каром
Сейчас в руководстве General Motors всерьез обсуждаются новые рыночные перспективы бренда. Концерн взял курс на тотальную электрификацию: к 2023 году модельную линейку концерна должны пополнить сразу два десятка так или иначе электрифицированных автомобилей, и у GM уже есть проект по переводу на электротягу своих самых крупных внедорожников.
Электрический Hummer, по мысли руководства GM, мог бы стать неплохим предложением для тех, кто до сих пор тоскует по ушедшему бренду, а также для тех, кто готов к приобретению полностью электрического внедорожника. Судя по наличию в Северной Америке сразу нескольких стартапов по разработке подобного транспорта, целевая аудитория у электро-"проходимцев" уже имеется.
В этой связи стоит припомнить, что электрический Hummer H1 с 490-сильной силовой установкой еще пару лет назад был построен специально для Арнольда Шварценеггера фирмой Kreisel наряду с электрическим же "Гелендвагеном" такой же мощности.
Однако, окончательного решения в GM относительно подобного проекта еще не принято. "Я люблю Hummer, но я пока не уверен. Мы рассматриваем все возможности", — цитирует Bloomberg заявление президента компании Марка Ройсса.
Автовести: последние новости
Госдума взялась обуздать частные камеры на дорогах: они доживают последние дни Volkswagen снабдит свои электрокары "вечными" батареями с гарантией Росстандарт предупреждает: "Корветы" и "Камаро" может постичь рулевое бессилие
Комментарии
Автоновости , Hummer H1 , Honda , Hummer , Арнольд Шварценеггер , General Motors , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Массовое ДТП произошло на МКАД
Около 200 автомобилей отзывает Chevrolet из России
Последние каникулы: страшная гибель туристов в Сочи11
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП
Раскиданные на земле люди: Смертельное ДТП под Златоустом
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
01:05
Взрыв автомобиля в Одинцове попал на видео
ДТП
00:21
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
00:26
Раскиданные на земле люди: Смертельное ДТП под Златоустом
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
01:10
Полицейский разворот на Lada Vesta пошел не по плану
ДТП
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение