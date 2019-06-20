Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заводу Ford во Всеволожске осталось работать один день 

News.ru + ещё 1 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Компания Ford Sollers официально закрывает завод во Всеволожске Ленинградской области. Последним рабочим днём станет 20 июня.
Об этом рассказал председатель профсоюза завода Михаил Сергеев, сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что конвейер остановили ещё на прошлой неделе. Увольнения основной части работников пройдут 24 — 26 июня. Добровольное увольнение с получением дополнительного компенсационного пакета выбрало большинство сотрудников завода.
Ранее News.ru сообщал, что концерн Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, её размер не называется. Теперь активы компании выведены из-под залога. Это позволит Ford продать заводы в Набережных Челнах и Всеволожске. Концерн может выручить за них около 10 млрд рублей. В числе возможных покупателей называются Volkswagen и петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», собирающий также Kia.
News.ru: последние новости
BMW отзывает 560 тысяч автомобилей Минфин рассказал об этапах объединения ОСАГО и каско Скоростной лимит в 130 км/ч могут разрешить на дорогах в РФ
Автоновости , Hyundai , Kia , Volkswagen , Михаил Сергеев , ВЭБ , Sollers , Ford , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Массовое ДТП произошло на МКАД
Около 200 автомобилей отзывает Chevrolet из России
Последние каникулы: страшная гибель туристов в Сочи18
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП
Раскиданные на земле люди: Смертельное ДТП под Златоустом
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
01:05
Взрыв автомобиля в Одинцове попал на видео
ДТП
00:21
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
00:26
Раскиданные на земле люди: Смертельное ДТП под Златоустом
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
01:10
Полицейский разворот на Lada Vesta пошел не по плану
ДТП
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение