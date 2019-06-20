Заводу Ford во Всеволожске осталось работать один день

Компания Ford Sollers официально закрывает завод во Всеволожске Ленинградской области. Последним рабочим днём станет 20 июня. Об этом рассказал председатель профсоюза завода Михаил Сергеев , сообщает РИА Новости. Он пояснил, что конвейер остановили ещё на прошлой неделе. Увольнения основной части работников пройдут 24 — 26 июня. Добровольное увольнение с получением дополнительного компенсационного пакета выбрало большинство сотрудников завода. Ранее News.ru сообщал, что концерн Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом , её размер не называется. Теперь активы компании выведены из-под залога. Это позволит Ford продать заводы в Набережных Челнах и Всеволожске. Концерн может выручить за них около 10 млрд рублей. В числе возможных покупателей называются Volkswagen и петербургский завод « Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», собирающий также Kia