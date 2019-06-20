Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".
Отмечается, что в четверг инициативу рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Для штрафования водителей предлагают использовать систему "свободный поток" с постоплатой, которая должна сделать платные дороги свободнее. Сегодня для проезда по таким дорогам водителю необходимо остановить машину на пункте взимания платы, а строительство таких пунктов, пишет издание, недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа на проезд.
В правительстве подчеркивают, что, помимо штрафов, в роли механизма, предотвращающего бесплатный проезд, может также выступить "хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку".
Собранные при штрафовании деньги в полном объеме предлагается зачислять в бюджеты регионов. На данный момент в России платные дороги общей протяженностью более 1,3 тысячи километров действуют в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.