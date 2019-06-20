В России может появиться новый штраф для автомобилистов

Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

Отмечается, что в четверг инициативу рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Для штрафования водителей предлагают использовать систему "свободный поток" с постоплатой, которая должна сделать платные дороги свободнее. Сегодня для проезда по таким дорогам водителю необходимо остановить машину на пункте взимания платы, а строительство таких пунктов, пишет издание, недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа на проезд.

В правительстве подчеркивают, что, помимо штрафов, в роли механизма, предотвращающего бесплатный проезд, может также выступить "хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку".

Собранные при штрафовании деньги в полном объеме предлагается зачислять в бюджеты регионов. На данный момент в России платные дороги общей протяженностью более 1,3 тысячи километров действуют в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.