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В России появится новый штраф 

Рамблер + ещё 23 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство РФ предложило ввести штрафы для автомобилистов, проехавших по платным дорогам, при этом не оплатив проезд, сообщает «Парламентская газета». Предполагаемый размер взыскания — 2,5 тысячи рублей.
Для того, чтобы максимально быстро и эффективно навести порядок на платных трассах, необходимо ввести систему «free flow» — «свободный поток», которая предусматривает оплату проезда постфактум. В кабмине отмечают, что таким образом удастся разгрузить платные дороги, поскольку водителям не нужно будет останавливаться на пропускных пунктах перед началом движения по платным дорогам, как это происходит сегодня.
Предполагается, что первый «Свободный поток» будет внедрён на Центральной кольцевой автомобильной дороге Московской области. При этом в правительстве отмечают, что начать немедленное внедрение системы пока не позволяет законодательство.
«Надо сначала выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд», — приводит издание слова источника в правительстве.
В качестве примера возможно будет взята процедура взыскания по аналогии с наложением штрафа за неоплаченную парковку в Москве. Собранные деньги авторы инициативы предлагает направлять напрямую в бюджеты регионов.
Изменения в законодательные акты будут рассмотрены 20 июня президентским Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Комментарии32
Автоновости , ДТП , Правительство РФ , Парламентская газета
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