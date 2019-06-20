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Алкозамки могут появиться на автомобилях каршеринга МатрешCar 

Car.ru 35 минут назад
Фото: car.ru
Генеральный директор компании каршеринга МатрешCar сообщил о том, что на всех автомобилях столичного оператора могут появится специализированные алкозамки.
На сегодняшний день, решение по алкозамкам разрабатывается сотрудниками компании. Руководители уверены в том, что, прежде всего, это безопасность всех участников дорожного движения. По предварительным данным, оборудование будет установлено на автомобили в течении полугода.
Сейчас уже осуществляются переговоры с производителями алкозамков, которые смогут предоставить столичному оператору нужное количество оборудования для оснащения всех машин. Самое главное, по мнению руководителей компании, подобрать подходящие по цене и качеству замки. Более того, подобрать нужно такое устройство, в которое сможет дышать другой пассажир, а не водитель.
Алкозамок считается специализированным прибором, не позволяющим двигателю автомобиля заводиться без предварительного прохождения проверки водителя на состояние алкогольного опьянения через встроенный алкотестер. Так, в случае, если концентрация выдыхаемого этилового спирта окажется больше нормы, двигатель на заведется.
Ранее руководители компании заявили о том, что в течении текущего года парк операторов каршеринга увеличится до 25 тысяч автомобилей.
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