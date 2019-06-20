Алкозамки могут появиться на автомобилях каршеринга МатрешCar

Генеральный директор компании каршеринга МатрешCar сообщил о том, что на всех автомобилях столичного оператора могут появится специализированные алкозамки.

На сегодняшний день, решение по алкозамкам разрабатывается сотрудниками компании. Руководители уверены в том, что, прежде всего, это безопасность всех участников дорожного движения. По предварительным данным, оборудование будет установлено на автомобили в течении полугода.

Сейчас уже осуществляются переговоры с производителями алкозамков, которые смогут предоставить столичному оператору нужное количество оборудования для оснащения всех машин. Самое главное, по мнению руководителей компании, подобрать подходящие по цене и качеству замки. Более того, подобрать нужно такое устройство, в которое сможет дышать другой пассажир, а не водитель.

Алкозамок считается специализированным прибором, не позволяющим двигателю автомобиля заводиться без предварительного прохождения проверки водителя на состояние алкогольного опьянения через встроенный алкотестер. Так, в случае, если концентрация выдыхаемого этилового спирта окажется больше нормы, двигатель на заведется.

Ранее руководители компании заявили о том, что в течении текущего года парк операторов каршеринга увеличится до 25 тысяч автомобилей.