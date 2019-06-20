Разворачивается борьба за бизнес на дорожных камерах

Не успела еще Госдума заняться свежевнесенным группой депутатов законопроектом, призванным навести, наконец-то, должный порядок в сфере установки и применения камер видео— и фотофиксации на дорогах, в том числе и по части извлечения из этого доходов, как со стороны правительственных структур последовали альтернативные инициативы.

Ранее вице-премьер Максим Акимов назвал дорожные камеры средством коммерциализации и призвал пересмотреть принципы государственно-частного партнерства в этой области.

И вот теперь сообщается, что все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие "Ростеха" и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Эта норма содержится в распоряжении, которое готовит правительство России . Белый дом даже предложил уже регионам тарифы для работы с компанией: 150–250 руб. за одно штрафное постановление и 65–90 тыс. руб. за аренду комплекса в течение месяца.

С текстом правительственной телеграммы главам регионов (подписана главой Минкомсвязи Константином Носковым ) удалось ознакомиться изданию "Коммерсант". В проекте распоряжения правительства, которое готовит министерство, прописано, что единственным "исполнителем закупок работ, услуг", связанных с применением комплексов фиксации нарушений ПДД и их обслуживанием, будет назначено ООО ГЛОНАСС БДД — компания, созданная в мае с целью создания "автоматизированной системы контроля и повышения безопасности на дорогах".

Издание в этой связи приводит данные, согласно которым на российских дорогах в настоящее время действует 12 тыс. стационарных и 3,8 тыс. мобильных комплексов. В ряде субъектов федерации власти заключили 10–12-летние концессионные соглашения и госконтракты с компаниями на установку и обслуживание камер. Именно подобная схема и вызывает особое недовольство водителей, по мнению которых частные компании на штрафах попросту зарабатывают.

Бизнес по фиксации нарушений и впрямь весьма прибыльный: по данным все того же "Коммерсанта" одна лишь подмосковная "МВС Груп" в прошлом году заработала 3,1 млрд руб. (15,2 млн нарушений), а в первом квартале 2019 года — 500 млн руб. (3,2 млн нарушений). Приводится также настораживающая информация о том, кто является совладельцами вновь образованной компании.

"Явно проглядывается чье-то желание перенаправить финансовые потоки от штрафов. «Ростех» в сфере фиксации нарушений сам ничего не выпускает. Скорее всего, «дочка» госкорпорации будет нанимать производителей комплексов и подрядчиков за небольшие деньги, а лакомый кусочек — основную прибыль от постановлений — оставлять себе. Пользы от этого я никакой не вижу".

Тут стоит напомнить: не далее как вчера сообщалось, что группой парламентариев, включающей и Лысакова, на рассмотрение Госдумы внесен проект закона о введении запрета на использование частных камер.

В заключение приводится мнение неназванного источника, знакомого с деталями разработки решения: