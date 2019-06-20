У Renault появился 7-местный микровэн

Компания Renault анонсировала новинку по имени Triber. Помимо откровенно бюджетного статуса и привлекательного дизайна компактный "Трайбер" получил еще и 7 посадочных мест. Правда, создан он исключительно для локальных рынков — и России на этот раз в списке нет. Но, возможно, лишь пока.

У Renault уже есть модель, построенная специально для Индии, но потенциально вполне востребованная и в нашей стране — это ультракомпактный "вседорожник" Kwid. Разработанный изначально также для Индии микровэн Triber построен на той же самой платформе (само собой, растянутой) и тоже получился небольшим — чтобы у покупателей была возможность воспользоваться некоторыми местными налоговыми благами, длину Triber уложили в пределы 4 метров. Таким образом, микровэн по габаритам вполне сопоставим с хорошо знакомым россиянам Renault Sandero

При этом нет сомнения, что не только в стране слонов, но и в краю огромных внедорожников, люксовых кроссоверов и роскошных лимузинов — то есть в России — такой вместительный микровэн тоже придется ко двору: желающих приобрести его будет масса, особенно среди многодетных семей, не "обремененных" большим доходом, в том числе и по программам господдержки. Так что не исключено, что апробировав эту модель на индусах, компания Renault предложит ее затем и россиянам.

В 7-местном варианте багажник микровэна равен всего 85 литрам (при этом количество свободного места на "галерке" не сообщается), но если задние креслица сложить, грузовое пространство вырастет до внушительных 625 литров. Кроме того, относительно минималистичный интерьер Triber снабдили множеством дополнительных ниш для мелочей.

Вероятнее всего, базовые модификации микровэна будут "пустыми", но для дорогих комплектаций предусмотрен вполне взрослый набор оборудования — климатическая установка с дефлекторами для задних пассажиров, мультимедийная система с большим экраном, камерой заднего вида и функцией AndroidAuto, система бесключевого доступа и тому подобное.

В движение Renault Triber будет приводиться безальтернативным моторчиком объемом 1,0 л с отдачей в 75 л.с. и 96 Нм крутящего момента. Коробки передач — 5-ступенчатая механика либо робот с одним сцеплением. Производитель уверяет, что такой скромный двигатель вполне отвечает потребностям индийских покупателей и вообще делает на новинку серьезную ставку, учитывая огромное количество больших семей в Индии и полное отсутствие у Triber, по мнению Renault, конкурентов на местном рынке. Гипотетически появление микровэна должно дать французам возможность увеличить свои продажи в Индии до 200 000 машин в год — то есть, в два раза.